Il comprensorio di Gurgl, nell’area del Tirolo austriaco dell’Ötztal, è una meta estiva particolarmente interessante per paesaggi e ospitalità. Dal 21 giugno al 15 settembre gli appassionati della montagna e chi cerca fresco e relax, potranno esplorare le vette della zona a piedi, in bicicletta o con gli impianti di risalita. La Strada alpina del Passo Rombo, “porta verso sud”, permette di raggiungere l’Italia in pochi minuti, mentre il TOP Mountain Crosspoint o l’Infopoint del Parco naturale Hohe Mut valgono una gita anche in caso di maltempo.

A oltre 2.000 metri di quota, il Diamante delle Alpi in estate invita a fare un respiro profondo, rilassarsi e rinfrescarsi. Le temperature piacevoli e l’aria fresca a questa altitudine, infatti, contribuiscono a mantenere un profilo attivo: dai trattamenti Kneipp ai bagni nel bosco, fino allo yoga o a tranquille escursioni e piacevoli tour in bike ed E-bike.

Sentieri escursionistici per tutti i livelli

Usufruendo degli impianti di risalita estivi verso l’ampia rete di sentieri è agevole raggiungere rifugi in alta quota o punti di partenza per escursioni attorno al ghiacciaio. La piattaforma panoramica presso la Kirchenkarbahn (2.839 m) e la Hohe Mut Alm offrono un panorama mozzafiato sulle ventuno vette oltre i 3000 metri. In cima, oltre a rifugi che offrono cucina tipica di alta qualità, sono presenti un parco giochi avventuroso, il punto informativo del parco naturale “Ghiacciaio – Clima – Ricerca in alta montagna”, il sentiero dei falchi d’acqua e la Rotmoostal.

In bici nel Diamante delle Alpi

Gurgl è una località rinomata anche fra gli appassionati di ciclismo. Per chi ama la corsa, il tour reale fino al Passo del Rombo è un’esperienza sportiva impegnativa e appagante. Gli appassionati delle due ruote possono raggiungere i rifugi in autonomia o con guida, sia con la classica muscolare che con un’e-bike utilizzando gli impianti di risalita. Tra le mete di sosta più apprezzate ci sono la Langtalereckhütte o la Lenzenalm, dove i ciclisti hanno la possibilità di gustare piatti della tradizione preparati al rifugio.

Destinazioni speciali per escursioni

Una visita al museo motociclistico più alto d’Europa è quasi obbligatoria quando si soggiorna a Gurgl. Oltre 500 motociclette storiche e auto sportive si possono ammirare in uno spazio espositivo di 4.500 metri quadrati. I fan della guida possono cimentarsi nella simulazione di una prova del motore nelle stazioni interattive. Cinema 4D, simulazioni, mostre temporanee e specialità stagionali nel ristorante, completano l’offerta per i visitatori. La Strada alpina del Passo Rombo offre panorami spettacolari, attraverso i quali gli ospiti possono scoprire il passo più alto delle Alpi orientali (2.500 m) in auto, moto, bici da corsa o autobus. Nelle aree di servizio e nelle stazioni, si potranno scoprire fatti interessanti sulla cultura, la storia e la natura. La sala congressi e il centro eventi Gurgl Carat offrono un ricco programma di eventi.