Oggi facciamo un vero e proprio viaggio nel gusto, in un paese che produce salumi dal Medioevo e che continua ancora oggi. Un paese che è talmente legato a questa produzione, da aver posto una statua di un maialino orgoglioso proprio in centro al paese: oggi andiamo alla scoperta del primo museo della salumeria in Italia.

Alla scoperta del MUSA

Il MUSA è una particolarità del territorio modenese un’esperienza multisensoriale ed interattiva che permette di fare un viaggio nel tempo alla scoperta di come venivano realizzati e di come vengono realizzati oggi i salumi.

È qualcosa di affascinante, permette di capire con maggiore consapevolezza cosa c’è dietro questa produzione e provare a distinguere l’artigianalità di determinati prodotti.

Un viaggio nel sapore

Il museo della salumeria (MUSA) è aperto dal 2013 presso la sede storica dell’azienda Villani, che è la più antica realtà salumiera dell’Emilia-Romagna.

Il percorso museale inizia proprio varcando una piccola porta accanto all’ingresso della fabbrica. Tre piani di museo, 10 tappe dettate da un percorso guidato che inizia dagli aromi, passa per il territorio, per i mestieri e arriva al palato.

La particolarità di questo museo è che multimedialità e storia si uniscono, arte della salumeria e arte contemporanea si fondono insieme e il tutto culmina in una degustazione delle specialità Villani, nonché di alcuni salumi caratteristici del territorio italiano.

I più curiosi possono fare fin da subito un tour virtuale. Mentre chi vuole annusare e gustare di persona questo museo, può prenotare una visita e dedicare un’oretta del suo tempo a quest’arte durate una gita o un weekend tra i borghi modenesi.

Il museo della salumeria è il posto ideale per tutti gli appassionati, un luogo che vuole continuare a raccontare e tramandare questa antica arte, un’esperienza che si svolge con tutti i sensi.

MUSA museo della salumeria

Via Eugenio Zanasi, 24 41051 Castelnuovo Rangone (MO)

Visita guidata con degustazione 10€

Aperto dal giovedì alla domenica

Prenotazione obbligatoria: info@modenatur.it