Tre nazioni e un principato si specchiano sulle rive del Lago di Costanza, meta assai interessante per l’estate grazie a una serie di esperienze, escursioni e attrazioni culturali adatte a coppie e famiglie con bambini (immagine in apertura, Lago di Costanza_Ph. BSB_ Marc Seeh). La Regione Internazionale del Lago di Costanza è infatti incastonata tra Germania, Svizzera, Austria e Principato del Liechtenstein e offre proposte in grado di soddisfare gli amanti della montagna e chi preferisce l’elemento acquatico, gli sportivi e chi cerca maggior relax, chi passeggia nella natura e coloro che adorano perdersi fra le stanze di un castello o le sale un museo.

Su per le montagne…

La montagna è la vostra passione? Dalla corona di monti che circonda il Lago di Costanza si gode lo spettacolo unico e meraviglioso delle Alpi. In Svizzera, la cima del monte Säntis si raggiunge in funivia dal passo dello Schwägalp. Una volta arrivati la vista spazia su sei nazioni e si può andare alla scoperta lungo diversi sentieri escursionistici oppure fermarsi per una pausa in uno dei due ristoranti panoramici che si trovano in vetta. Quattrocento chilometri di vie alpine ben tenute caratterizzano il piccolo Principato del Liechtenstein: da quelle più impegnative come il sentiero Fürstin-Gina-Weg alle passeggiate alla portata di tutti. La Liechtenstein-Weg, che attraversa tutti gli 11 comuni del Paese e si percorre in diverse tappe giornaliere, si estende per 75 chilometri lungo i quali conoscere da vicino la storia del Principato, anche grazie all’ App LIStory e a tappe mirate che ne raccontano le vicende. Immensi prati scoscesi, boschi di conifere e paesini raccolti sono la cifra dei paesaggi del Vorarlberg-Bodensee , in Austria. Per ammirare il connubio tra acque e vette montane ideale è salire sulla cima del monte Pfänder, a Bregenz. Da qui si parte per diverse escursioni, come ad esempio il Sentiero del Formaggio che è anche l’occasione per visitare alcuni caseifici e scoprire i segreti della produzione casearia.

Lago di Costanza, la via blu

Prendere una nave in Germania e sbarcare in Svizzera, imbarcarsi nel Vorarlberg e scendere in Baviera. Il servizio navigazione del Bodensee mette in comunicazione Paesi e regioni diverse, da quando nel 1824 – proprio duecento anni fa – fu inaugurato il primo collegamento regolare sulle acque del Lago di Costanza. Le moderne flotte della BSB, Vorarlberg Lines e URH propongono tour panoramici e momenti gastronomici per scoprire la regione dall’acqua. A seconda della stagione e degli orari si possono prenotare, ad esempio, pranzi a base di prodotti di stagione come gli asparagi, degustazioni di vini locali al tramonto o tè del pomeriggio con torte e dolci tipici della regione. Complice il caldo estivo, sulle sponde del lago è anche bello fermarsi per nuotare e prendere il sole. La piscina a sfioro riscaldata con vista sul Bodensee e le montagne è l’highlight del Lido Aquamarin di Wasserburg, che vanta anche uno scivolo lungo 15 metri, per la gioia di ragazzi e bambini, mentre al Lido di Langenargen c’è anche una piscina con le bolle. E per i più sportivi, vari lidi e associazioni organizzano uscite di stand up paddle, canoa e surf.

Tuffo nella storia per… volare alto

Il medioevo è stato un periodo di rinascita e cultura sul Lago di Costanza: lo si può scoprire visitando il complesso abbaziale di San Gallo, oggi patrimonio UNESCO, con la sua meravigliosa biblioteca, oppure entrando nel castello vecchio di Meersburg, per conoscere la vita quotidiana del tempo, dai castellani alle dure corvée della servitù. Dopo la controriforma nella regione del Lago di Costanza fiorisce l’arte barocca. Ne sono uno straordinario esempio gli elaborati affreschi e i raffinati intarsi che adornano le sale del ricco convento di Salem e le navate della sua cattedrale, possedimenti degli abati cistercensi prima della secolarizzazione. Per saperne di più sul passato di questi luoghi, nella regione si possono visitare il Museo dei Mulini a Hohenems, dedicato ai duemila anni di storia della tecnica di sfruttamento della forza del vento e dell’acqua; a Meersburg, il vineum propone un viaggio lungo decine di secoli nella viticultura praticata con successo nel territorio, e a Friedrichshafen il Museo della Scuola racconta come l’istruzione veniva impartita in passato e come cambia l’apprendimento. Avvicinandosi ai nostri giorni, a Friedrichshafen, il Museo Zeppelin trasporta i visitatori nell’avventura dei dirigibili, il cui prototipo ad opera del conte Ferdinand von Zeppelin si alzò sulle acque del lago di Costanza più di cento anni fa, mentre il Museo Dornier ripercorre le imprese di Claude Dornier, imprenditore e realizzatore di modelli che hanno scritto i record del volo.

1 di 6

Vivere il Lago di Costanza con la Bodensee Card PLUS

La regione internazionale del Lago di Costanza è una celebre destinazione turistica nel cuore dell’Europa. Tra i suoi tanti gioielli le città storiche Lindau e Überlingen; Mainau, l’Isola dei Fiori; San Gallo, la cui cattedrale, biblioteca e complesso monastico sono parte del Patrimonio UNESCO per l’Umanità; Sciaffusa e le cascate più grandi d’Europa; Bregenz e il Vorarlberg, tra vette montane e architetture d’avanguardia e il Principato del Liechtenstein, piccolo Paese alpino ricco di storia e tradizioni, per vivere esperienze principesche. La zona è ricca di attrazioni da visitare e la Bodensee Card PLUS permette l’ingresso a 160 siti, musei ed esperienze distribuiti fra Germania, Austria, Svizzera e Liechtenstein: dal Convento e Castello di Salem alla fortezza di Meersburg, dal museo Zeppelin fino alla funivia per il monte Pfänder a Bregenz o a quella per la vetta del Saentis in Svizzera. La card è disponibile nella versione di 3 giorni (76 euro gli adulti; 46 i bambini 5-12 anni) o 7 giorni (121 adulti, 73 bambini). La card è usufruibile in tutto l’anno di validità (1° gennaio – 31 dicembre 2024), anche su giornate non consecutive.

Come arrivare

Trenitalia e Ferrovie Federali Svizzere offrono diversi collegamenti giornalieri diretti per Zurigo da Milano Centrale, Bologna Centrale, Genova Piazza Principe e Venezia Santa Lucia operati con comodi Eurocity di ultima generazione e prenotabili su www.trenitalia.com in modalità ticketless. Da Zurigo si raggiungono poi in meno di un’ora diverse mete nella regione del Lago di Costanza. La regione internazionale del Lago di Costanza è inoltre facilmente raggiungibile dall’Italia in automobile, o in autobus e in aereo.