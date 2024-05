Il 25hours Hotel si trova nella centrale Piazza San Paolino a Firenze e i suoi interni e arredi sono ispirati alle atmosfere della Divina Commedia di Dante (immagine in apertura, 25hours hotel, ph. Dario Garofalo, camera Inferno). Il tutto, ovviamente, in chiave leggera, ironica e divertente. Una visita a Firenze è dunque l’occasione per scoprire questa originale soluzione: uno stile eccentrico nel combinare il tradizionale con il contemporaneo dove gioca la tensione tra Inferno e Paradiso dantesco.

25hours Hotel, una posizione comoda per vivere la città

L’Hotel 25hours è nel quartiere di Santa Maria Novella, comodo per la stazione ferroviaria e per il centro storico, è attiguo al Museo del Novecento e occupa un intero isolato tra l’elegante strada dell’antiquariato Via dei Fossi e la famosa Via Palazzuolo mettendo in connessione due quartieri che prima erano poco in contatto tra loro. L’hotel occupa gli spazi di quello che un tempo era il Monte de’ Pegni: la storica Società di Prestito della Cassa di Risparmio di Firenze. Il suo nucleo centrale di 66 camere si trova nell’originario convento adiacente all’omonima Chiesa di San Paolino. Uno spettacolare progetto e intervento architettonico ne ha curato la demolizione e la ristrutturazione. Gli spazi antichi e gli edifici annessi sono stati trasformati in un luogo di forte contemporaneità e di dinamica energia creativa. Oltre a questo nucleo, una nuova ala residenziale ospita altre 104 camere e la Casetta del Giardino, una villetta a schiera con giardino privato e piscina. Gli spazi comuni sono dedicati al relax e alla convivialità degli ospiti sia dell’hotel che esterni.

Idee e design per un progetto innovativo

La ristrutturazione del complesso edilizio è stata affidata agli architetti fiorentini di GLA – Genius Loci Architettura, mentre la progettazione e lo sviluppo degli spazi è stata curata dall’interior designer Paola Navone. Uno stile che è riuscito a coniugare tradizionale e contemporaneo, mantenendo alta la tensione fra l’Inferno e il Paradiso danteschi. Il messaggio è chiaro: 25hours Hotel è un luogo dove rilassarsi divinamente e divertirsi diabolicamente. Il complesso immobiliare, composto da tre proprietà, si estende su una superficie di 10.750 metri quadrati ed è articolato in 170 camere. Un ristorante italiano di nuova generazione è stato costruito nel patio coperto dello storico edificio della Banca d’Italia del XVII. Un caratteristico caffè anima Piazza San Paolino e la sofisticata cultura della mixology è celebrata nell’intimo Companion Bar adiacente.

Completano l’offerta un’area relax con due sale multifunzionali, sauna con sala relax, palestra, negozio con gadget 25hours, il ristorante italiano San Paolino con 100 posti e area lounge/outdoor con 60 posti

Vivere le pagine della Divina Commedia

Il viaggio attraverso il capolavoro letterario di Dante Alighieri inizia già alla reception: trascorrere una notte in paradiso o piuttosto osare l’inferno? Spetta all’ospite scegliere dove dormire, poiché le camere dell’hotel sono suddivise in due categorie. Il design degli spazi si ispira in modo eclettico e preciso a elementi e riferimenti tratti dalla “Divina Commedia” di Dante, in un alternarsi di scenari che “giocano” tra inferno e paradiso, lasciando ai corridoi il compito di condurre l’ospite verso la scelta tra una o l’altra destinazione.

L’area intorno agli ascensori è arricchita dalle illustrazioni dell’artista americano Seymour Chwast, che ha ridisegnato in modo giocoso scene caratteristiche della Divina Commedia. L’intrattenimento divino si trova anche nel cinema dell’hotel: il “Cinema Paradiso” offre una serata cinematografica settimanale.

Il fondatore di 25hours Christoph Hoffman è entusiasta della struttura e dell’idea di sviluppare il potenziale di questo “vuoto urbano” e, in generale, di stabilire «un nuovo modello di forte integrazione tra l’hotel e la comunità locale», come è avvenuto a Berlino con il 25hours Hotel Bikini Berlin, che ha “rigenerato” un’area problematica come quella dello Zoo di Berlino.