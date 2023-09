Neoma Hotel: Atene di design è un nuovo hotel confortevole e chic. Quartiere Koukaki con i suoi caratteristici viali come Via Veikou o Via Dimitrakopoulou. Enclave non turistica e una zona genuina, un’Atene autentica. Per il noto Airbnb è questo tra i sedici quartieri migliori al mondo e niente di meno che una delle zone più antiche di Atene e una delle zone preferite dai cittadini ateniesi. A pochi minuti a piedi: Acropoli, il Museo dell’Acropoli oppure il Museo di Arte Contemporanea. A nord troverete invece la celeberrima Plaka. Nei pressi non perdetevi la visita al quartiere di Anafiotika (per un tocco cicladico in piena metropoli e sotto l’Acropoli).

L’hotel strutturato secondo i dettami contemporanei possiede un’architettura disinvolta e ad effetto. Camere luminose, alcune con vista collina altre con vista città. La Panorama Suite: 25 mq per un rifugio rilassante con vista terra e cielo. Un’ elegante alcova con infinite viste panoramiche sulla città e sullo skyline ateniese. Una suite che pone le basi per un soggiorno incredibilmente rilassante. Il design contemporaneo accoglie tutti coloro che entrano nella Suite Panorama: interni minimal e tutto ciò che può rendere il vostro soggiorno tranquillo e rilassante. Un lusso pacato. Una vista mozzafiato sulla vivace città di Atene e sull’Acropoli.

Prima colazione servita nella sala al piano terra tra grandi vetrate e piacevoli tocchi di verde. Un cubo di luce che meraviglia in ogni sua possibile angolazione.

Una piscina sul rooftop dove potervi concedere un aperitivo o una piacevole cena con vista. L’Acropoli che sembra sorridervi e voi che vi sentirete davvero nell’Olimpo. Luogo dove poter assistere alle evoluzioni del cielo ateniese nella storica bellezza e nel comfort della piscina.

Il nome Neoma è di origine greca e significa “luna nuova; piacevolezza”. Incantati dai segreti del cielo qui troverete un’oasi lontana dal caos e dalla movida più sfrenata. Un luogo che si trasforma quando il giorno diventa notte, con il cielo in continua metamorfosi. Qui potrete assistere alla bellezza del cosmo nel comfort di un tetto. Un luogo che quasi vi sembrerà di aver sognato una volta rientrati a casa.

Neoma Hotel: Atene di design unisce eleganza e i servizi di un hotel moderno, cosmopolita. Un’Atene che stupisce sempre di più e sempre più in alto.

Neoma Hotel