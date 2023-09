La bella Napoli, visitare questa città è un’esperienza a 360 gradi, un viaggio nelle tradizioni e nel folklore, una scoperta di quell’Italia autentica e verace, è qualcosa che ti contagia, ecco quindi perché bisogna andare preparati se si visita Napoli la prima volta.

Il detto vuole che visiti Napoli e piangi due volte, quando arrivi e quando parti. Beh, secondo me non è così, visiti Napoli e ridi due volte, quando arrivi e ti immergi nella sua cultura e quando riparti, con quel sorriso malinconico ma soddisfatto. Sapete quanto si piange? Quando ci si pesa di ritorno da un viaggio a Napoli, li sì che si piange due volte!!

Ma non andiamo troppo in chiacchiere, ecco alcuni consigli importanti per visitare Napoli la prima volta.

La scelta dell’hotel

È importante scegliere un hotel in posizione strategica, così da poter girare a piedi e godersi al 100% questa città. Il centro storico propone scelte molto varie e c’è un ampia scelta di alloggi economici. La zona di Chiaia e del Vomero invece, sono quelle più costose dove alloggiare.

Attraversare Piazza del Plebiscito ad occhi chiusi

Nel tuo primo giro alla scoperta di Napoli, arriverai subito in Piazza del Plebiscito. Qui dovete affrontare la prima prova, passare attraverso le due statue equestri ad occhi chiusi, sembra facile? Beh, chiudete gli occhi, mettetevi al centro della piazza dando le spalle al Palazzo Reale, girate più volte su voi stessi e poi iniziate a camminare tenendo sempre gli occhi chiusi e vediamo dove arrivate!

Non dimenticate i musei

Napoli ha dei musei meravigliosi. So che se arrivate a Napoli volete girare per le vie, magari vedere Spaccanapoli e San Gregorio Armeno, tutti luoghi fantastici e assolutamente imperdibili, ma dedicate del tempo anche alle sue aree museali.

Il Palazzo Reale di Napoli è qualcosa di meraviglioso, vi sentirete dentro a Bridgerton, mentre il Museo Archeologico di Napoli è niente meno che uno dei musei archeologici tra i più importanti al mondo ed è pure gratuito la prima domenica del mese.

Con una bella giornata di sole, godetevi il Museo e Real Bosco di Capodimonte e soprattutto il Museo Cappella San Severo vi farà sognare con le sue sculture meravigliose tra cui il famoso Cristo Velato.

Passeggiare lungo il Lungomare di Napoli

Una passeggiata meravigliosa che dal centro vi conduce fino a Castel dell’Ovo e oltre. Nelle giornate limpide, potete godere di un panorama incredibile, con una veduta del Vesuvio e dell‘isola di Capri.

Napoli sotterranea

Ci sono numerosi tour guidati che conducono alla scoperta del sottosuolo di Napoli, una vera città sotto la città. Qui ripercorrerete il passato della città, dai Greci fino alla realizzazione dei rifugi antiaereo della Seconda guerra mondiale.

È un dedalo di cunicoli, un vero labirinto sotto al manto stradale. Tra i tanti tour disponibili, consiglio una visita alla Galleria Borbonica, si entra da un parcheggio sotterraneo e arrivati al cancello, inizia la magia!

Ammirare la street art in città

Forse per una persona che visita per la prima volta Napoli, la street art può passare in secondo piano, ma a Napoli questa arte è elevata all’ennesima potenza.

Le grandi opere di Jorit, potete trovarne una a pochi passi dal Duomo;

La Madonna con la pistola, in Vico Gerolomini, un’opera niente meno che di Banksy;

L’arte presente in tutto il Rione Sanità in cui segnalo il bellissimo Murales di Totò e Peppino;

Largo Maradona nei Quartieri Spagnoli, un vero santuario dedicato al calciatore in cui spicca un murales a lui dedicato e il gigantesco murales Pudicizia di Bosoletti.

Mangiare!

A Napoli si mangia, anzi, Napoli la capisci proprio mangiando. Ognuno ha la sua idea su quale sia la pizza migliore di Napoli, io vi consiglio quella più famosa, la pizza di Sorbillo in Via dei Tribunalli 32 per me va comuqnue provata.

Suggerisco inoltre la pizza fritta di Passione di Sofì in Via Benedetto Croce, 42 e i babà di Salvatore Capparelli in Via dei Tribunali, 327.

Ci sono un sacco di posti dove mangiare, a Napoli è anche difficile sbagliare posto. Non sapete cosa scegliere? Chiedete ad un local, vi darà una marea di indicazioni!

Prima di salutarci, do anche un ultimo consiglio. Napoli, infatti, è una città tutto sommato sicura, ma ovviamente ci sono alcune accortezze da mantenere. Occhio ai motorini, può capitare che dei malintenzionati mentre attraversate la strada o siete fermi agli incroci vi possano derubare. Preste attenzione quando girate in vie molto affollate ed evitate anche i venditori di cornetti che sono ovunque tra la piazza e il lungomare. Sono le accortezze che si terrebbero in ogni città, ma è sempre giusto ribadirle.

Buona visita, mangiate tanta pizza e godetevi questa stupenda atmosfera unica nel suo genere!