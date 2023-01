Algilà Ortigia Charme Hotel chiude un’annata contrassegnata da una netta ripresa dei tassi di occupazione che hanno raggiunto l’81,78% nei mesi di alta stagione, in linea con l’incremento degli arrivi turistici in Sicilia, che hanno segnato un +63,3% sul 2021 nel periodo gennaio-agosto 2022 (Bankitalia), avvicinandosi ai numeri pre-pandemia del 2019. L’hotel ha registrato il tutto esaurito per le feste di fine anno; un forte segnale di ripartenza per la struttura 4 stelle superior di Siracusa, dopo che il Covid-19 aveva interrotto dodici anni di crescita continua. La rapida ripresa avviene grazie alla pronta risposta alle nuove esigenze dei viaggiatori, che hanno indotto la struttura a modificare la strategia di marketing e comunicazione.

Per rispondere alle nuove aspettative dei turisti, Algilà Charme Hotel ha deciso di puntare sull’offerta del territorio e sulle esperienze che gli ospiti possono vivere a Siracusa e nei suoi dintorni. È stato implementato il servizio concierge con personale dedicato che fornisce un supporto rapido ed efficace ai clienti organizzando per loro itinerari, escursioni, trasferimenti, visite guidate, prenotazione di biglietti e tanti altri servizi. Di grande utilità per la scoperta del territorio è la guida realizzata dal giornalista Giovanni dall’Orto in esclusiva per l’hotel e i suoi ospiti, una vera e propria opera di raccolta, studio e racconto di circa 80 punti di interesse fra Ortigia, Siracusa, la Val di Noto e le contigue riserve naturali marine, che comprendono vestigia di epoca greco-romana, perle dell’architettura barocca e molte altre attrazioni della Sicilia sudorientale. La guida si può sfogliare sul sito web della struttura, che comprende anche la sezione Esperienze con suggerimenti per scoprire Siracusa con itinerari a tema “Arte e cultura”, “Mare e natura”, “Artigianato e gastronomia” e “Siracusa sotterranea”.

Dalla sua apertura nel 2008, Algilà Ortigia Charme Hotel ha dimostrato una veloce e costante crescita nella qualità del servizio e della soddisfazione dei clienti, soprattutto internazionali. Aspetti che lo hanno portato alla prima posizione tra gli alberghi di Siracusa in tutte le classifiche basate sulle recensioni dei clienti e, di conseguenza, a raggiungere il prezzo medio di vendita più alto tra i competitor. Nel marzo 2015 Algilà Ortigia Charme Hotel, con la ristrutturazione di Palazzo Bongiovanni, stabile barocco del 1700 adiacente alla struttura principale, ha inaugurato una nuova ala portando a 54 il numero delle camere. Il progetto di realizzazione dei due edifici è stato seguito dal maestro Manuel Giliberti, architetto eclettico, che è ricorso a materiali e maestranze locali per infondere alla struttura anima e atmosfere della Sicilia più autentica. Un’isola che deve il forte appeal turistico alla sua straordinaria offerta culturale, naturalistica, enogastronomica, sulla quale Algilà Ortigia Charme Hotel ha puntato con successo.

Altro fattore di successo si è rivelato l’outsourcing dei processi e degli strumenti digitali applicati alla gestione dell’hotel affidati a Nivula SA, tech company che dal 2018 offre know how e servizi di hotel management. La terziarizzazione dei servizi ha consentito ad Algilà Ortigia Charme Hotel di rendere variabili alcuni costi fissi e raggiungere gli ottimi risultati del 2022, con previsioni di crescita favorevoli per il 2023.

