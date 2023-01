I lunghi mesi invernali, con i loro cielo plumbei e le temperature troppo basse, possono essere affrontati col sorriso organizzando un viaggio al mare d’inverno: tre isole nel sud est asiatico possono essere la soluzione per ridare colore e calore ai primi mesi dell’anno.

Gennaio e febbraio sono il periodo ideale per rilassarsi al sole delle spiagge bianche di Thailandia, Cambogia e Filippine.

A partire da oggi e per i prossimi due lunedì scopriremo tre piccole perle del sud est asiatico all’insegna del mare d’inverno.

Mare d’inverno: Koh Lipe – Thailandia

Koh Lipe è una delle oltre 50 isole che dell’arcipelago di Tarutao, Parco Nazionale Marino e dista solo 50 km dalla Malesia.

Perchè andare a Koh Lipe

Koh Lipe è un’isola esotica con paesaggi incantevoli dove riposare. Qui troverete tutti i servizi necessari per rendere la vostra vacanza comoda e piacevole. L’attività principale è lo snorkeling.

L’isola si può comodamente girare a piedi, in bici o in tuk tuk.

Il centro turistico, vivace e animato, coincide con la walking street: è una zona molto urbanizzata, mentre la zona più occidentale è immersa nel verde e nel silenzio. L’offerta in termini di alloggio e vitto è davvero molto varia e adatta a tutti.

Le spiagge sono ampie e l’arcipelago offre numerose occasioni per escursioni, immersioni e snorkeling. Il mare è molto pulito e la stessa barriera corallina, un po’ più rada e meno colorata a riva, è comunque in buono stato e allontanandosi un po’ dalle spiagge principali risulta rigogliosa, colorata e soprattutto animata.

Arrivare a Koh Lipe

Da Bangkok prendere un volo per Hat Yai. Raggiungere Pak Bara con un taxi/minivan o pullman che partono dalla stazione degli autobus (circa 2ore).

Da Pak Bara salpano i traghetti per Koh Lipe. L’ultimo è alle 15.00, in caso perdeste l’ultimo potete pernottare una sera a Pak Bara. I biglietti del traghetto potete farli direttamente a Pak Bara, ci sono diverse agenzie che si equivalgono a livello di prezzo e servizi.

All’arrivo al porto di Koh Lipe, in base alla posizione del vostro hotel, considerate la possibilità di prendere un tuk tuk che vi porterà ovunque.

Altre opzioni:

da Krabi: minivan fino a Pak Bara;

da Puket: traghetto, che impiega circa 7 ore e fa alcune fermate in altre isole.

Per tornare sulla terra ferma

Le barche dall’isola partono alle 9.30 / 11.30 / 13.30 e 15.30. Lungo la Walking Street ci sono decine di agenzie. Verificate sempre gli orari.

Cosa fare a Koh Lipe

Rilassarsi sulla spiaggia

Nuotare

Fare snorkeling: È possibile ammirare la bellezza dei fondali semplicemente entrando in acqua dalla spiaggia e nuotando verso il largo qualche metro. Tra i fondali più vivaci e colorati si segnalano quello davanti alle calette oltre Sanom beach, raggiungibili con il kayak (partendo da Pattaya). Sull’isola c’è la possibilità di partecipare a tour organizzati che raggiungono varie isole dell’arcipelago ed infine, privatamente attraverso il taxi boat, si può visitare Koh Adang, l’isola di fronte, un vero spettacolo per gli occhi. Consiglio: nonostante non sia difficile né costoso noleggiarli, si consiglia di portate maschera, boccaglio e scarpine per la roccia da casa. Inoltre prestate attenzione agli orari della bassa marea perché renderà difficile nuotare sui coralli.

Affittare un taxi boat e raggiungere Koh Adang che dista circa 30 minuti di barca. Portatevi qualcosa da mangiare e preparatevi a fare snorkeling in un vero e proprio giardino sott’acqua! Il centro principale in cui recarsi per organizzare un’uscita con il taxi boat si trova a nord di Sunrise Beach, basta andare in spiaggia, chiedere e mettersi d’accordo con i barcaioli.

Partecipare ad un tour organizzato dalle agenzie incentro. Ci sono diverse proposte: dall’uscita serale alle giornate di pesca, ma i due tour principali sono l’A (che raggiunge le isole più vicine) e il B (che si spinge più a largo).

Fare diving: il Parco di Tarutao offre numerosi spot di grande interesse per le immersioni.

Noleggiare un kayak: ci sono numerosi chioschi sulla spiaggia di Pattaya

Passeggiare sulla spiaggia o nella foresta nel “cuore dell’isola”.



Le spiagge a Koh Lipe

Le spiagge principali sono quattro, molto lunghe e ampie (a parte una):

Pattaya beach (a sud): È la spiaggia principale. La mattina ci sono tantissime barche ormeggiate (le famose long tale boat) che partono per le escursioni, questo la rende meno attraente per chi ama fare snorkeling e nuotare serenamente anche se alcune aree sono specificatamente delimitare. Paesaggisticamente è comunque molto bella. Verso le 17.00 si anima di localini per l’aperitivo.

Sunrise beach (ad est): Spiaggia lunghissima di sabbia bianca e fine che sfuma nel blu del mare. A nord e a sud ci sono due isolotti perfetti per lo snorkeling.

Sunset beach (a nord): Qui, nel tardo pomeriggio decine di persone (ma mai troppe) si radunano sulla spiaggia bevendo un aperitivo e godendosi lo spettacolo del tramonto. La mattina c’è un po’ di ombra e la sera quando il sole si abbassa si sta davvero bene.

Sanom Beach (a sud): Una delle calette più belle e rilassanti raggiungibile con una passerella di legno che parte alla fine di Pattaya sulla destra (guardando il mare). La mattina è molto soleggiata.

La Thailandia non è solo mare. La regione di Chang Mai, nel nord ovest del Paese, è il luogo perfetto per tutti coloro che cercano cultura, storia, natura. Qui un articolo che parla di uno dei suoi templi principali.

Non perdetevi gli articoli delle prossime settimane che vi guideranno alla scoperta di altre due perle per godere del mare d’inverno: tre isole nel sud est asiatico!