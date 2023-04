Ko Ko Mo Resort: il meglio di Gili Gede Island è un pezzo di paradiso staccatosi e piombato di colpo sulla terra. Un luogo che mantiene solido e forte il legame con la popolazione locale (non vivono più di 500 persone in tutta l’isola). Di cosa parliamo? Di Gili Gede, tra le più selvagge delle Secret Gili Island. Ko Ko Mo Resort è il cuore turistico e l’unica struttura lussuosa (e green) di tutta l’isola. In tutta l’isola non circola nemmeno una macchina e gli spostamenti avvengono a piedi, in bici oppure con il motorino.

Il resort offre: una spa, un campo da tennis, una palestra, una piscina, immersioni subacquee, sport acquatici, pesca e i vari pacchetti che includono surf, kite surf, noleggio di yacht e golf a scelta tra due campi internazionali nella vicina isola di Lombok.

Qui c’è una straordinaria barriera corallina ideale per le immersioni e lo snorkeling sia su Gili Gede che sulle 13 isole circostanti. Un tappeto di coralli multicolori (quelli blu sono qualcosa di paranormale) e infinite specie di pesci tropicali. A Gili Gede troverete massimo quattro mesi di precipitazioni e una temperatura mite dell’acqua: 28 C° gradi tutto l’anno.

Una posizione al confine tra l’Oceano Indiano e l’Oceano Pacifico, dove il clima è perfetto per quasi 12 mesi all’anno. Le isole circostanti, per lo più deserte, sono raggiungibili in barca con una breve escursione giornaliera e offrono spiagge incontaminate di sabbia bianca e barriere coralline paragonabili alle migliori del mondo. La vicina terraferma – Lombok – un’isola enorme con una popolazione di 3 milioni di abitanti che combina paesaggi spettacolari con una sensazione di un’epoca passata, poiché lo sviluppo è minimo e molte aree rimangono splendidamente incontaminate. La spiaggia si fonde con la giungla.

Ko Ko Mo Resort Gili Gede offre ai suoi ospiti una serie di Ville (da una a più camere da letto nonchè una stupefacente Villa sulla collina) con piscina privata per concedersi il massimo del relax immersi (o meglio, sommersi) in un giardino tropicale. Per chi volesse poi l’ottimo beach bar e ristorante propongono succhi di frutta fresca e aperitivi. La cena è servita all’aperto e non manca certo l’ottimo pesce fresco locale (vero Km 0). Anche la prima colazione è servita vista mare con scelta tra proposte semplici ma complete con ottima frutta fresca locale.

L’acqua dolce per il resort è fornita dalle unità di desalinizzazione per le docce e le piscine. Le ville sono arredate con mobili su misura che riflettono la cultura indonesiana, ma con un tocco contemporaneo elegante e confortevole. Il rispetto per l’ambiente e il fragile ecosistema che circonda il resort sono temi che stanno molto a cuore alla proprietà. Preservare questo immenso tesoro è un obiettivo costante e portato avanti con la massima attenzione dalla proprietà stessa. Ogni Villa dispone di un proprio dispenser di acqua potabile proprio per minimizzare il consumo della plastica.

Concentrandosi sui prodotti locali, la cucina del Ko-Ko-Mo cerca di produrre un menu fortemente influenzato dall’orto stagionale e dall’abbondanza di frutti di mare locali pescati quotidianamente nelle acque incontaminate e abbondanti al largo di Lombok. Gran parte delle erbe e verdure sono coltivate direttamente nel piccolo orto del resort.

Ko Ko Mo Resort: il meglio di Gili Gede Island potrebbe essere il luogo perfetto per celebrare qualcosa di speciale o semplicemente per decongestionare ogni fatica.

Buona scoperta e buon soggiorno!

Informazioni

Ko Ko Mo Resort Gili Gede

Instagram

Facebook