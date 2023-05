Furama Resort Danang: anima green in Vietnam è uno storico hotel cinque stelle affacciato su una lunga distesa di sabbia bianca. Il Furama Resort Danang è una porta di accesso a tre siti Patrimonio dell’Umanità: Hoi An (20 minuti), My Son (90 minuti) e Hue (2 ore). Le sue 198 stanze e suite più 70 esclusive Ville con piscina privata da due a quattro camere da letto presentano decorazioni di buon gusto, progettate con il tradizionale stile vietnamita e un tocco di architettura coloniale francese. Sapore e fascino di Indocina nella terza città del Vietnam: Da Nang.

Il resort più prestigioso del Vietnam tra gli ospiti annovera reali, presidenti, stelle del cinema e uomini d’affari internazionali. Tutte le stanze hanno pavimenti in legno lucido, tessuti naturali, mobili in canna, persiane in stile e ventilatori a soffitto. Ogni camera dispone inoltre di un proprio balcone o di un’ampia terrazza che garantiscono una completa privacy e una stupenda vista sull’oceano, sul giardino tropicale o sulla piscina laguna d’acqua dolce.

Tra le stanze più belle sicuramente la splendida Ocean View Studio Suite.

L’esperienza culinaria del resort offre un mix di cucina vietnamita, asiatica, italiana e altre cucine europee autentiche e di ispirazione locale. Furama offre ai propri ospiti vari luoghi gastronomici: un bar alla moda con vista sulla spiaggia, l’esclusiva piscina laguna circondata da un giardino tropicale, il vero ed autentico bagliore italiano offerto da Don Cipriani’s, il raffinato tocco asiatico al Café Indochine o l’autentico Vietnam centrale con la cucina di Danaksara.

Potrete pranzare o cenare alla scoperta della cucina vietnamita locale servita in pregevoli servizi di ceramica e come piatto principale il Pho di pesce abbinato ad una serie di piccole pietanze da accompagnare intingendo il tutto insieme in un unica ciotola che per i vietnamiti corrisponde al piatto da portata. Per la cena l’atmosfera è piacevole invece presso Don Cipriani’s, il ristorante italiano. Qui viene sfornata una pizza ottima e saporita nonchè piatti della tradizione italiana più verace come burrata, mozzarella, pomodorini ciliegino confit e pasta con rimandi all’italianità assolutamente non alterati e genuini. Per non parlare dell’ottimo rosso pugliese servito alla giusta temperatura e nel modo corretto. La prima colazione è internazionale con un’ampia scelta a buffet tra piatti freddi e cucinati al momento servita in una bellissima e spaziosa sala con ampie vetrate che danno sulla piscina all’ingresso del resort.

Un’altra idea di soggiorno dall’anima green per il vostro soggiorno in Vietnam. Leggi qui

La Spa è un altro punto di grande forza presso Furama Resort Danang. Solo qui la pratica del “sonno profondo”: un’ora di intenso riallineamento con la propria interiorità attraverso trattamenti mirati al rilassamento profondo dell’anima. Essenze e tecniche di massaggio che permettono di potersi distendere e non sentire nient’altro che sè stessi per lungo tempo.

Furama Resort Danang: anima green in Vietnam contribuisce alla bellezza di questo Paese anche e soprattutto attraverso la sua fama ed eccellenza riuscendo ad esaltare al meglio il massimo del prodotto e dell’offerta locali. Non dimentichiamo l’orto presso Furama dove vengono coltivate frutta e verdura per il sostentamento della struttura e non da meno con un occhio di riguardo alla sostenibilità ambientale. Iniziative che guardano con immenso rispetto alla problematica ambientale che in un Paese in forte espansione economica come il Vietnam sono di importanza primaria.

Buon soggiorno!

