Munduk Moding Plantation è un eco resort e una destinazione di lusso unica nel suo genere. Dimostrazione che il turismo sostenibile è un interesse comune da salvaguardare, creando occupazione e prosperità, sostenendo la cultura locale e promuovendo un ambiente migliore. Il resort è frutto del sostegno reciproco tra gli ospiti, i villaggi locali e dell’architetto Popo Danes, star di Bali, che ha progettato il resort insieme alla brillante Era Anastasia.

Un prestigioso hotel a 5 stelle con numerosi riconoscimenti che contribuisce alla gestione del più grande impianto solare e idrico della zona nel nord di Bali. E’ stata inoltre reintrodotta la coltivazione del caffè, si sostengono le belle arti e la cultura locale creando anche posti di lavoro ben retribuiti per 150 famiglie della regione. I proprietari occidentali si incontrano regolarmente con il team indonesiano nella piantagione per rafforzare i legami e l’amicizia nonchè per verificare i progressi compiuti.

Il nord di Bali

La regione collinare intorno a Munduk, nel nord dell’isola indonesiana di Bali, è di rara bellezza. Una natura giurassica. Quassù il cielo, quando tramonta il sole, è ricolmo di stelle e la colonna sonora della notte un intenso canto di grilli. Un’esperienza travolgente e una qualità del sonno ai massimi livelli. Dove oggi sorge il resort prima c’era solo una piantagione di caffè abbandonata di cinque ettari con una delle migliori viste dell’isola e una natura selvaggia tutt’intorno. Nel processo di creazione del resort molte persone hanno aiutato nell’impresa gli attuali proprietari: abitanti del luogo che si sono fidati, ospiti che hanno fornito consigli e feedback e l’architetto Popo Danes che ha creato il progetto iniziale del resort.

Munduk Moding Plantation è costruito in gran parte con manodopera locale e ha aperto nel 2009 con una manciata di ville, come previsto dal piano regolatore di Popo: una densità molto bassa per massimizzare la privacy e proteggere l’ambiente. L’ex collaboratrice di Popo, Era Anastasia, ha assunto l’incarico di architetto capo alcuni anni fa e con lei sono state fatte rivivere le antiche tecniche di costruzione, erigendo una sala di bambù, una Spa di bambù unica nel suo genere e un front office che hanno conquistato l’ammirazione di tutti.

Munduk Coffee e Munduk Foundation

La Munduk Coffee, che esporta i caffè della piantagione rigenerata, e la Munduk Foundation che sostiene la comunità locale. Bellezza che ora viene condivisa e aumentata grazie anche all’ospite che qui soggiorna. Come oramai sappiamo, lo sviluppo del turismo sostenibile prevede il rispetto dei valori economici, ambientali e sociali. Il fattore economico è importante: l’azienda deve generare buoni stipendi e benefici per i dipendenti e remunerare il capitale investito. Le preoccupazioni ambientali sono diventate un tema importante in tutto il mondo negli ultimi 15 anni. Il rispetto per le popolazioni locali viene spesso messo da parte per favorire la crescita del turismo. Sin dalla sua creazione, Munduk Moding Plantation si è preoccupato del futuro delle comunità locali e ha lavorato a stretto contatto con loro.

La Munduk Foundation lavora e si impegna a sostenere la comunità locale. Il team di gestione è composto da persone del posto che sono particolarmente consapevoli e sensibili a questa sfida. Un altro elemento a favore: qui ci si assicura di conoscere le preoccupazioni della comunità locale riguardo alle varie attività e le loro reali esigenze per contribuire a migliorare la qualità di vita. Munduk Moding Plantation è costruito su una piantagione di caffè biologico e si vuole preservare, nel miglior modo possibile, le risorse naturali e il bellissimo paesaggio di quest’area che, sicuramente rispetto al sud dell’isola, ha un turismo internazionale molto limitato.

La visione green

E’ stato intrapreso un percorso per migliorare giorno dopo giorno e anno dopo anno l’efficienza dell’hotel e per ridurre al massimo l’impatto sull’ambiente. Uno dei primi membri di Green Globe a Bali e collabora con le principali reti ecologiche di Bali, come Book Greener e The Punch Community. Gli ospiti stessi sono invitati a partecipare per il raggiungimento degli obiettivi green. Si raccoglie l’acqua piovana che copre una parte significativa del fabbisogno idrico interno tutte le acque reflue vengono trattenute nell’impianto interno di trattamento ecologico (EWWTF). L’acqua prodotta dall’EWWTF è abbastanza pulita da poter essere utilizzata per irrigare la piantagione di caffè. Rifiuti che vengono differenziati pedissequamente. Quelli organici sono compostati nel sito apposito e utilizzati per fertilizzare la piantagione. La plastica monouso è vietata, con la carta e l’olio da cucina usati vengono prodotti articoli come candele, cornici e prodotti per l’hotel.

Il più grande impianto di energia solare della regione è gestito qui e si studia inoltre come poter installare un impianto micro-idrico. Il personale è formato sulle questioni di gestione ambientale e il responsabile interno della sostenibilità ha la responsabilità trasversale di promuovere la sostenibilità in tutte le attività del resort. Il team verde di Munduk Moding Plantation parla alla comunità locale e alle scuole, invitandole a partecipare alle attività ecologiche, come la regolare pulizia dei laghi e delle cascate circostanti. La proposta è diversificata anche grazie alla serie di laboratori ambientali proposti agli ospiti (fabbricazione di candele, sapone e artigianato).

Il lusso che non ti aspetti

Un concetto di lusso, forse alternativo, sicuramente avveniristico e orientato al futuro. Un avvenire fatto di comfort e servizi in versione green con un rispetto intrinseco e responsabile verso Madre Natura. Qui le lussuose ville con infinity pool private del resort si lanciano verso sconfinate vallate e riescono a far sentire l’ospite ovattato in un ambiente protetto. Non c’è pacchianeria ma la bellezza di un lusso naturale che ben dispone. Tra i molti workshop proposti e sempre molto attenti alla responsabilità ambientale troviamo “Fare il sapone con l’olio da cucina usato” oppure il “Laboratorio di artigianato con carta inutilizzata” e molti altri.

I dintorni

Munduk Moding Plantation per una vacanza fuori dai percorsi balinesi tradizionali. Bellissime cascate, i laghi gemelli Danau Tamblingan e Danau Bayan con soste lungo la strada per bellissime foto. Potete pranzare sul Danau Beratan e passeggiare lungo il lago. Sulla strada del ritorno fermatevi a comprare frutta locale e in particolare le fragole a Bedugul in una delle numerose bancarelle e poi, ultima tappa, al tempio Pura Ulun Danu Beratan. Per chiudere in bellezza la giornata, concedetevi una cena romantica presso uno dei due ristoranti di Munduk Moding Plantation (magari degustando le succulente verdure coltivate nell’orto interno).

Buona scoperta!

Informazioni

Munduk Moding Plantation