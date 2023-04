La Toscana è una regione stupenda, ovunque vai ti innamori. I borghi, la sua cucina, i suoi profumi e tanti luoghi particolari da esplorare oltre le solite mete. Oggi partiamo, esploriamo il nord della Toscana on the road, un viaggio per scoprire alcuni borghi e particolarità tra storia e natura.

Questo è un percorso perfetto per un weekend lungo o da fare durante un ponte nell’arco dell’anno, 3 o 4 giorni per conoscere una zona che ha davvero tanto da raccontare e che personalmente, riesce sempre a stupirmi.

Bianco come il marmo, bianco come il lardo

Partiamo dal confine della Toscana, quel lembo di terra che si avvicina tanto alla Liguria e che è avvolta dalle Alpi Apuane.

Carrara è la città del marmo per eccellenza. È un borgo piccolo e particolare, ricco di street art. Consiglio di lasciare l’auto presso Largo Nelli e Orlandi “Garibaldini”, dove è presente un piccolo parcheggio piuttosto vicino al centro e da lì iniziare l’esplorazione. Da Piazza Alberica raggiungete il Duomo e la bella Statua del Gigante. Queste vie sono ricche di street art, piccole opere che si nascondono tra le porte e i negozi, aguzzate bene la vista, ne troverete di ogni tipo!

Dopo aver esplorato Carrara, consiglio di avvicinarsi alle cave di marmo. La strada è decisamente impervia, ma la visita alle cave e al museo è qualcosa di incredibile, permette di comprendere da vicino un lavoro antico, in una delle terre che ha dato la materia prima per realizzare opere incredibili ad artisti del calibro di Michelangelo e Canova.

Ci sono numerosi tour guidati per poterle esplorare, vi consiglio il MarmoTour Michelangelo, che dall’Antica Stazione di Ravaccione vi permetterà di scoprire una cava di marmo ancora attiva e di vedere il bellissimo murales di Ozmo dedicato alla Genesi di Michelangelo. Il tour si conclude presso la Cava Museo Fantiscritti.

Se avete ancora tempo, oppure il giorno dopo, non perdetevi il bellissimo borgo di Colonnata. Qui potete visitare il piccolo borgo, degustare il famoso lardo e raggiungere il murales di Kobra dedicato al David. Questo è un murales insolito, si raggiunge con un trekking nella natura, seguendo il sentiero cai 195 fino alla cava di marmo in cui è presente il murales in tutto il suo splendore.

Unica difficolta, il parcheggio, a Colonnata è difficile parcheggiare vicini al centro.

La città delle 100 chiese e il campo dei miracoli

Immancabile nel vostro tour nel nord della Toscana on the road, una tappa a Lucca vi darà grandi soddisfazioni. Capirete camminando per le sue vie perché viene chiamata “la città delle 100 chiese”, ne troverete in ogni via e piazza, sono tante e tutte affascinanti, a partire dal Duomo di San Martino.

Fate una sosta a Piazza dell’Anfiteatro, una piazza ovale, dove sorgeva un tempo l’anfiteatro, ora circondata da case di origine medievali, non è solo splendida, è anche ricca di locali e negozietti di souvenir, perfetta per fermarsi a mangiare o acquistare un ricordino.

Lucca è anche la città di Puccini, potete visitare la sua casa natale.

La vera chicca di Lucca però, sono le sue mura. Una cinta muraria perfetta che circonda il centro storico, ideale per delle belle passeggiate osservando la città dall’alto!

A circa una mezzora di auto da Lucca possiamo proseguire il nostro on the road nel nord della Toscana a Pisa, la città celebre per il Campo dei Miracoli che con la sua maestosità affascina turisti da tutto il mondo, conserva delle belle particolarità.

Non manca la street art, dal murales di Ozmo dedicato a Galileo Galilei in Via Conte Fazio o dal grande murales “Tuttomondo” di Keith Haring in P.za V. Emanuele II. Non perdetevi una passeggiata lungo l’Arno e una visita presso l’Orto Botanico della città.

Una gita nel paese di Pinocchio

Per questa ultima tappa del nostro tour nel nord della Toscana on the road, restiamo in provincia di Lucca, per visitare Collodi, un piccolo borgo medievale dedicato allo scrittore di Pinocchio.

Il borgo perfetto per le famiglie che possono divertirsi al Parco di Pinocchio. La cosa divertente è che tutti i locali richiamano la fiaba, dal ristorante Geppetto al bar Brocca della Fata. Potete trovare anche una grande statua di Pinocchio che svetta sul borgo vicino al parcheggio in Via Benvenuto Pasquinelli.

Ciò che merita di essere visitato a Collodi però è il bellissimo parco di Villa Garzoni, un giardino storico con tanto di cigni e casa delle farfalle, simboli e statue che lasciano libero sfogo all’immaginazione. La scenografica Scala d’Acqua è solo il biglietto da visita, potete perdervi nel suo labirinto, consigliato alle coppie, si dice infatti che chi percorre il labirinto di Villa Garzoni avrà una storia d’amore duratura! Oppure potete passeggiare tra gli anfratti e gli scorci più suggestivi del parco, è qualcosa di meraviglioso.

Spero che questo itinerario per una gita nel nord della Toscana all’insegna dell’on the road vi sia piaciuto. Vi lascio un ultimo consiglio però, non fermatevi solo a queste destinazioni, la Toscana sa sorprendere, quando meno te lo aspetti, ti imbatti in qualche curiosità lungo la strada.

Buona visita!