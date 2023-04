Se si è in cerca di un meraviglioso borgo insulare che faccia da sfondo al proprio weekend o si cerca un luogo da raggiungere per trascorrere un fine settimana romantico e diverso dal solito, ecco 3 isole italiane che si possono visitare tranquillamente nel giro di due giorni, con luoghi imperdibili e caratteristiche peculiari.

Favignana

Favignana è un’isola appartenente all’arcipelago delle Egadi, di cui è anche quella principale. Si trova a 7 chilometri dalla costa siciliana, ed è raggiungibile in circa trenta minuti dai porti di Trapani. Per prenotare il proprio biglietto basta andare su siti come quello di Traghettilines e verificare sia i prezzi sia gli orari dei traghetti che partono dalla Sicilia per raggiungere quest’isola.

Favignana è nota per le sue acque calme, di un azzurro così intenso che sembrano appartenere a una cartolina o a un quadro. È la meta perfetta per una vacanza di pochi giorni, considerando la sua dimensione piuttosto ridotta e i servizi impeccabili che offre ai suoi turisti. Qui si possono trascorrere un paio di giorni tra mare, sole e pranzi a base di pesce.

Capri

Spostandosi sul golfo di Napoli, la seconda destinazione per un weekend è Capri, una delle isole dell’Arcipelago Campano e tra le mete turistiche più amate a livello internazionale. Con i suoi colori e le sue spiagge, Capri è capace di far innamorare al primo sguardo, ed essendo un’isola piccola è la meta ideale per una vacanza breve, ma di certo molto intensa.

Tra zone di shopping esclusivo e siti naturali mozzafiato come la Grotta Azzurra, in pochi giorni Capri può donare la possibilità di vivere tante esperienze diverse tra di loro, e in questo modo diventa il luogo perfetto per accontentare i gusti di tutti, anche di un gruppo eterogeneo.

Per raggiungere Capri è sufficiente prendere il traghetto dal porto di Napoli e, in 60-80 minuti di traghetto (o 40 di aliscafo) si arriva in questo piccolo paradiso terrestre.

Isola del Giglio

La provincia è quella di Grosseto, in Toscana, ma naturalmente ci troviamo in mezzo al mare: stiamo parlando dell’Isola del Giglio, un piccolo gioiello prezioso che brilla nel Mar Mediterraneo.

L’isola del Giglio è caratterizzata da un territorio prettamente collinare, ma anche dalla sabbia bianca delle sue spiagge e dagli scogli granitici, che la fanno apparire come una delle isole più belle d’Italia.

Naturalmente, come in tutti questi isolotti di piccole dimensioni, non sono molti i luoghi “da vedere”. È il luogo ideale, invece, per prendersi del tempo con calma, passeggiare tra le vie del porto, gustare un buon bicchiere di vino in riva al mare a tarda sera e trascorrere le giornate sotto il sole caldo in una delle spiagge più belle. L’isola è ricca di insenature e spiaggette, pertanto è possibile, cercando un po’, trovare una spiaggia per nulla affollata e garantirsi in questo modo un pomeriggio tutto per sé.

Per gli appassionati, poi, è imperdibile un tour dei fari marittimi: sull’isola se ne trovano addirittura tre: il faro del Fenaio che illumina il nord dell’isola, il faro di Capel Rosso per il lato meridionale e il faro delle Vaccarecce, ormai dismesso.