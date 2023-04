Ti racconto un museo: alla scoperta delle cave di marmo di Carrara

Se ti dicessi che puoi trovare un murales all’interno di una cava di marmo ancora attiva?

Oggi ti porto alla scoperta delle cave di marmo di Carrara con un tour molto particolare.

Carrara, la capitale del marmo, l’oro bianco conosciuto fin dall’epoca romana, visitare la città porta inevitabilmente a conoscere questo materiale e la sua storia.

Alla scoperta delle cave di marmo di Carrara

Il nostro percorso inizia presso l’Antica Stazione di Ravaccione, un luogo molto particolare, proprio questo, tra Ravaccione e Fantiscritti, era il luogo prediletto da Michelangelo per la scelta del marmo, un luogo dove l’escavazione risale all’epoca Romana.

Qui potete entrare direttamente con la vostra auto all’interno della cava, seguendo la guida che vi farà strada nei cunicoli della cava e che vi condurrà alla prima sala che visiterete.

È qualcosa di assolutamente incredibile, entrerete all’interno della Cattedrale del Marmo e sempre grazie alla guida, potete scoprire potete conoscere come funzionava all’epoca e come è cambiata oggi. È un vero viaggio nelle tecniche di estrazione del marmo, nella storia e negli utilizzi recenti, un settore che continua ancora oggi ad evolversi.

Punto di partenza del tour è il grande murales di Ozmo che ripropone proprio la Genesi di Michelangelo. Da qui inizia la scoperta all’interno della cava che si concluderà con lo “Straordinario” il vino conservato all’interno delle cave.

Da Ravaccione a Fantiscritti

Il tour descritto è stato svolto grazie a Marmotour Michelangelo e dura all’incirca 40 minuti, arrivando poi dall’altro lato della cava.

Qui si può visitare la Cava Museo Fantiscritti, un piccolo museo a cielo aperto in cui viene spiegata la lavorazione del marmo dall’epoca romana fino ai giorni d’oggi.

Un vero tour alla scoperta del marmo, un tour che per certi versi racconta una parte della nostra storia e della nostra storia dell’arte. Se sei in zona, consiglio di dare un’occhiata anche a qualche cittadina nei dintorni della Toscana, così da rendere questa gita ancora più completa.

Buona visita!

MarmoTour Michelangelo

Antica Stazione di Ravaccione – Via Torano Piastra 54033 Carrara

Biglietto intero 15€

info@marmotour.com