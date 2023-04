É in edicola il numero 310 (maggio 2023) di Itinerari e Luoghi.

Tre le destinazioni di questo numero come prima tappa, due spazi verdi d’eccezione: il Real Orto Botanico a Napoli e i Giardini La Mortella a Ischia. È Ioannis Schinezos a raccontarci con passione le meraviglie che si incontrano in questi orti botanici. Con la coppia Franco Voglino e Annalisa Porporato ci spostiamo nelle Terre del Montefeltro, alla scoperta di sentieri, antichi castelli e piccoli borghi. Scilla Nascimbene ci guida tra i palazzi, i tesori e la storia del territorio di Mantova, Sabbioneta, San Benedetto Po e Castiglione delle Stiviere.

Veronica Rizzoli, la nostra viaggiatrice in bicicletta, ci porta in Albania, nella costa del Sud. Voliamo poi nel Nord Africa, nella vibrante Marrakech: Claudia Dagrada ci racconta la sua prima volta nella “città rossa” del Marocco. Dedicato agli amanti del trekking è l’itinerario di Marika Ciaccia: in questo numero trovate la sua avventura, come sempre a piedi e zaino in spalla, lungo la Grande Traversata Elbana. E infine se siete in cerca di ispirazione per un weekend primaverile, non perdetevi l’articolo di Franco Voglino e Annalisa Porporato dedicato a Nizza, perla della Costa Azzurra.

