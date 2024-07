È in edicola e online Itinerari e Luoghi di Luglio-Agosto

È in edicola e online il numero 321 (Luglio-Agosto 2024) di Itinerari e Luoghi

IN QUESTO NUMERO

PORTOGALLO | Sintra, Cascais e Obidos

Cartoline a tlantiche

In vacanza a Lisbona? Ecco tre mete da non perdere a poca distanza dalla capitale portoghese: Sintra, con i suoi palazzi fiabeschi, Cascais, elegante ritrovo sull’oceano, e Óbidos, piccolo gioiello del Medioevo lusitano.

Di PAOLO SIMONCELLI

LOMBARDIA | Valle Sabbia e Lago d’Idro

Identità naturale

Il forte spirito di appartenenza degli abitanti è uno dei felici segreti della Valle Sabbia. Ma dove la pianura bresciana si fa collina e poi montagna, fino allo specchio alpino dell’Idro, c’è anche un paesaggio di grande varietà e bellezza, oggi sempre più fruibile grazie a una vivacità culturale che mette al primo posto la conservazione attiva dell’ambiente naturale e umano.

Di RICCARDO CAFFÙ

LIGURIA | Val Fontanabuona

L e terre dell’ardesia

In Val Fontanabuona, sui primi rilievi del Golfo del Tigullio, una Liguria insolita si racconta attraverso l’antica tradizione estrattiva che fece la fortuna di questi luoghi. Andiamo a scoprirla lungo il corso dell’Entella, nei paesi che alla “pietra di Lavagna” devono la loro particolarità e la loro bellezza.

Di NATALINO RUSSO

AUSTRIA | Vienna e Salisburgo

Vienna – All’arte la sua libertà

Creatività e avanguardia: un imprinting secessionista forgia l’anima di Vienna, città giovane che plana sulla sua grande eredità imperiale. Dall’opulenza dei giardini barocchi alla vivacità dei distretti, andiamo a cercare quel qualcosa in più.

Di SCILLA NASCIMBENE

Salisburgo – Il Sale della Vita

Nota in tutto il mondo per la musica, per il genio di Mozart e per l’arte di vivere, Salisburgo è anche la più “italiana” delle città d’oltralpe, grazie ai suoi ricchi principi-arcivescovi che nei secoli l’hanno trasformata in un trionfo del barocco ispirandosi alla lontana Roma.

Di FABRIZIO ARDITO

VENETO | Dolomiti Bellunesi

A piedi nel parco

Le Dolomiti Bellunesi sono montagne ripide e selvagge, e forse per questo meno battute dal turismo di massa. Le visitiamo sul versante di Feltre, con una serie di escursioni che ci regalano viste a trecentosessanta gradi e incontri con tutti i regni della natura.

Di NINO MARTINO

FRIULI VENEZIA GIULIA | Lagune di Marano e di Grado

Orizzonte d’acque

Da un lato Lignano, dall’altro Grado, capisaldi del turismo marino del Friuli Venezia Giulia: due penisole che abbracciano l’ambiente raro e prezioso delle lagune, tra casoni, barene, valli da pesca di cui la natura ha ripreso possesso. E una meta dello spirito che, oggi come ieri, si raggiunge solo in barca.

Di LUCIANA COMO

BASILICATA | Appennino Lucano – Maratea

Appennino Lucano – Andar per calanchi

Nella mutevolezza dei panorami e degli ambienti, la Basilicata sa come stupire il viaggiatore con mete storiche, tappe culturali, soste enogastronomiche e proposte attive, a piedi nelle foreste o volando appesi a una fune sulle Dolomiti Lucane. Ne cogliamo tutta la suggestione seguendo un itinerario dal filo rosso geologico: a tesserlo sono i calanchi, che imprimono al paesaggio un aspetto davvero unico.

Di CLAUDIO VISMARA E MARCO GHEZZI

M aratea – Maremonti alla lucana

Un itinerario ad anello che fa perno su Maratea portandoci a scoprire, fra mille curve, un entroterra di borghi silenziosi e ben custoditi, dove le tradizioni reggono la sfida del tempo.

Di CLAUDIO VISMARA E PAOLA COLOMBO

SPECIALE ESTATE

Last Minute

Non avete ancora deciso dove andare in vacanza? Avete in mente qualcosa di speciale, ma non sapete bene che cosa? Ecco venti proposte da vivere in coppia, in famiglia, con gli amici, da soli: al mare e in montagna, in treno e in bici, tra feste a misura di piccoli turisti e itinerari accessibili a tutti.

A cura di MARCO GIOVENCO E LUCIA IANNUCCI

E SE NON CI TROVATE IN EDICOLA FATECELO SAPERE INVIANDO UN MESSAGGIO