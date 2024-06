Sulle rive del Lago di Como torna il festival Musica sull’Acqua, la cui ventesima edizione è dedicata al tema della creazione. Solisti affermati a livello internazionale, formazioni cameristiche e i giovani della Mach Orchestra si alterneranno sui palchi di Colico, Como, Gravedona, Pianello e Varenna, regalando al pubblico serate di grande musica: gli appuntamenti saranno distribuiti su quasi tutto il mese di luglio, e più precisamente dal 5 al 28.

Il lago di Como e la musica, un binomio di grazia

Il festival propone al pubblico, storicamente composto da un mix di persone del posto e di turisti, un meraviglioso intreccio di musica e bellezza grazie agli stupendi scenari naturali e architettonici che fanno da cornice agli eventi. Il traguardo della ventesima edizione non è solo tale, infatti gli organizzatori guardano al futuro sia attraverso i giovani a cui affidano parte degli spettacoli sia con il tema della creazione che quest’anno disegnerà la manifestazione di Colico. Come spiega il direttore artistico Francesco Senese, «la creazione è un atto deliberato che porta all’esistenza ciò che prima non esisteva e oggi, davanti alla potenza creativa dei grandi maestri di ogni tempo, per non rischiare di perdere il patrimonio che ci hanno donato e per godere l’opportunità di farci ispirare e guidare, dobbiamo creare condizioni speciali che favoriscono la possibilità di un ascolto più attento e di una comprensione più profonda». In questa direzione va dunque un festival all’insegna della grazia che risuona – è proprio il caso di dirlo – fra la natura e le architetture che circondano gli eventi.

Location d’eccezione per un festival “sull’acqua”

Tra i luoghi che si offriranno ad ospitare le serate della manifestazione alcuni spiccano per il pregio storico. È il caso dell’abbazia cistercense di Piona, gioiello dell’architettura romanica comacina raggiungibile anche dal lago con il battello, e di altri edifici sacri come la basilica romanica di San Fedele a Como, la trecentesca chiesa di San Giorgio a Varenna, quella quattrocentesca di San Bernardino in Villatico e la millenaria Santa Maria del Tiglio, che sorge in riva al lago su un’area sacra romana.

E poi ville, antichi palazzi, aree verdi e luoghi speciali come l’incantevole spiaggia selvaggia di Colico, raggiungibile solo a piedi o in bicicletta, un piccolo paradiso protetto dai canneti e incastonato fra il lago, i monti e la foce del’Adda. Continua Senese: «A condurci attraverso questi territori fisici e spirituali, irrorati di tradizione e cultura, saranno musicisti capaci di condividere l’esperienza e le emozioni vissute nel loro ricchissimo cammino musicale, unitamente al grande desiderio di scambio con le generazioni più giovani sulle rive che circondano questo specchio d’acqua che da sempre ispira artisti di tutti i generi ed età».

Musica sull’Acqua, un cartellone di respiro internazionale

I celebri nomi di Maria João Pires (pianoforte), Giuliano Carmignola (violino) e Sara Mingardo (contralto) spiccano tra i musicisti in cartellone, ulteriormente impreziosito dalla partecipazione di Gilles Apap (violino), Roberto Armocida (sassofono), Simone Briatore (viola), Anton Dressler (clarinetto), Thibaut Garcia (chitarra), Myriam Lafargue (fisarmonica), dei violoncellisti Sebastian Klinger e Amalie Stalheim e dei pianisti Ingrid Fliter e André Gallo. In programma anche il filo rosso di un ciclo vivaldiano nonché due incontri dedicati a un grande direttore che ci ha lasciati ormai dieci anni fa, per dialogare con giornalisti e autori a lui particolarmente vicini: il 12 luglio Helmut Failoni e Francesco Merini introducono il loro documentario L’altra voce della musica – in viaggio con Claudio Abbado tra Caracas e L’Avana, il 15 Angelo Foletto presenta il libro Ho piantato tanti alberi – Claudio Abbado, ritratti recensioni interviste.

Tra le date da cerchiare sul calendario segnaliamo il trio che si esibirà mercoledì 10 luglio (musiche di Ludwig van Beethoven e Franz Schubert), il quartetto del giorno seguente (davvero un programma interessante e vario, con Robert Schumann e Johannes Brahms), la colazione musicale di sabato 13 alla spiaggia selvaggia (con le suites per violoncello solo di Johann Sebastian Bach), la serata del 14 con l’inedita accoppiata di quintetti di Brahms ed Adolf Busch, il mattutino concerto-promenade del 20 e il recital del giorno seguente, un viaggio pianistico fra Claude Debussy, Franz Liszt e ancora Brahms.

Programma completo e informazioni generali sono disponibili sul sito ufficiale del festival, davvero ben realizzato e assolutamente user-friendly. I biglietti possono essere acquistati in prevendita qui.

Le fotografie contenute in questo articolo, riferite all’edizione 2023 di Musica sull’Acqua, sono state scattate da Valentina Zanzi per il festival.