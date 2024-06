È in edicola e online Itinerari e Luoghi di Giugno

È in edicola e online il numero 320 (Giugno 2024) di Itinerari e Luoghi

IN QUESTO NUMERO

IRLANDA | Wild Atlantic Way

Il respiro dell’oceano

Dalla baia di Galway alle isole Aran e poi alle Skellig, passando per il tavolato del Burren, le Cliffs of Moher e il Ring of Kerry: in viaggio lungo la Wild Atlantic Way, che percorre la costa occidentale dell’Irlanda offrendo incontri eccezionali con la natura, i paesaggi e gli abitatori alati di queste terre, primi fra tutti i pulcinella di mare.

Di ADRIANO SAVORETTI

NORVEGIA | Dalle Isole Lofoten a Capo Nord

Paesaggi a nord-ovest

Immersi in una natura che è ancora protagonista nella vita dell’uomo, esploriamo coste e arcipelaghi della Norvegia dal Circolo Polare Artico al mitico promontorio, sogno e meta di schiere di viaggiatori, che marca il punto più settentrionale del continente europeo: Capo Nord.

Di RICCARDO CAFFÙ

ABRUZZO | Da Scanno alla Maiella

La strada dei due Parchi

Dal Lago di Scanno fino a Passo Lanciano e al cuore della Maiella. Un viaggio fra borghi e antiche mete sacre, con tanti spunti artistici e letterari; un percorso nella natura e nella storia di un Abruzzo tutto da scoprire a passo lento.

Di STEFANO ARDITO

EMILIA ROMAGNA | Ducato di Parma e Piacenza

Eccellenze ducali

Di valle in valle tra la Via Emilia e l’Appennino, alla ricerca di rocche e castelli che hanno fatto la storia, scenari montani di natura intatta e prodotti tipici protagonisti sulle tavole d’Italia e del mondo.

Di CLAUDIO VISMARA

LAZIO | Circeo

A spasso con Circe

Ritrovamenti archeologici della più antica storia umana, grotte affacciate sul Tirreno, torri medioevali, fortini napoleonici ed echi del cinema d’autore: benvenuti a San Felice Circeo, borgo pontino vegliato dal suo inconfondibile promontorio.

Di ERICA BALDUZZI

PUGLIA | Entroterra del Gargano

L’altra faccia dello Sperone

Affollato di turisti che si riversano nei centri costieri per la più classica delle vacanze al mare, il promontorio del Gargano offre il suo volto meno conosciuto nell’entroterra, fra borghi contadini imbiancati a calce, eccezionali ritrovamenti preistorici, escursioni per tutti i gusti e luoghi di antica sacralità immersi in una natura da vivere in ogni stagione.

Di LUCIA IANNUCCI e MAURIZIO VARRIANO

SICILIA | Isole Eolie

Di fuoco, di vento, di mare

Di fronte alla costa settentrionale della Sicilia, l’arcipelago delle Eolie è un frequentatissimo approdo per le vacanze estive. Ma è prima e dopo il pienone che le isole offrono tutta l’esplosiva bellezza del loro eccezionale paesaggio vulcanico, dove l’uomo ha mosso i primi passi più di settemila anni fa.

Di VITTORIO GIANNELLA

E SE NON CI TROVATE IN EDICOLA FATECELO SAPERE INVIANDO UN MESSAGGIO