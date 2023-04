Bastano tre giorni per visitare Firenze? Per chi ne è completamente innamorato non basterebbe una vita per scoprirla tutta, anche se è una città relativamente “piccola”. Ciò nonostante oggi si proverà condividere un tour che, nel giro di pochissimo tempo, comprenda tutte le esperienze irrinunciabili da vivere a Firenze, per tornare a casa “pieni” della bellezza di questa città.

Raggiungere Firenze

Iniziamo con le informazioni logistiche, uno degli aspetti più cruciali per la riuscita di una breve vacanza da queste parti. Come si diceva poc’anzi, la città è meno estesa di quanto si potrebbe pensare, ragione per cui il traffico può essere parecchio stressante.

Visitarla in macchina potrebbe quindi rivelarsi difficile, considerando anche le numerosissime ZTL che presidiano la città e i turni di pulizia delle strade piuttosto solerti. Le soluzioni per raggiungere la città di Firenze dall’aeroporto di Pisa sono tantissime, senza contare che data la dimensione contenuta del centro, è possibile spostarsi tranquillamente in tranvia, a piedi o in bici.

Il centro città

Il centro è relativamente percorribile a piedi. Questo significa che una soluzione ideale potrebbe essere quella di prenotare un albergo lievemente in periferia, in zone ben servite e di grande fascino. Si possono, ad esempio, valutare Le Cure o Viale dei Mille a sud o Novoli a nord, soluzioni molto differenti tra loro ma comode perché ben collegate con il centro. Le Cure è un quartiere tipico fiorentino, fatto di piccole botteghe e vie strette. Novoli è l’esatto opposto: immediata periferia centrale, grandi palazzi e centri commerciali.

Il centro ha come punto nevralgico Santa Maria Novella, sede della stazione dei treni, di tante fermate degli autobus e di quelle della Tramvia. Da qui, percorrendo via Panzani, si arriverà alla piazza dove sorgono la Cupola e il Battistero e che, nelle immediate vicinanze, collega Piazza della Signoria, Palazzo Vecchio e Ponte Vecchio.

Le vie e i negozi

Le principali vie dello shopping sono tantissime. La prima in cui fare un giro è via dei Panzani che, ad un certo punto, prende il nome di Via dei Cerretani. In alternativa c’è il Mercato di San Lorenzo e tutta la zona attorno a Piazza della Repubblica, disseminata di traverse e vie dove si trova la Rinascente e tantissime altre importanti gallerie commerciali.

Per acquistare qualcosa di tipico è possibile fare un giro dalle parti di Santa Croce, zona per lo più deputata alla movida notturna ma pur sempre caratterizzata da negozietti e botteghe molto carine. Per arrivare in questa zona basta passare da Via dei Neri, una strada pedonale che costeggia il Palazzo Vecchio e che conduce fino alla rinomata piazza in cui Benigni lesse i passi della Divina Commedia e dove si tiene l’evento del Calcio Storico Fiorentino.

Firenze e dintorni

Nei dintorni di Firenze ogni cosa ha un suo fascino. A sud, passando per il Galuzzo, si accede alla zona verde della città. Ci sarebbe anche il Piazzale Michelangelo da visitare, soprattutto per godere della vista panoramica fiorentina e scorgere l’Arno che la attraversa tutta, dividendola in due micro-città molto diverse tra loro.