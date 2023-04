Può capitare che dopo aver attentamente organizzato un viaggio nei minimi dettagli, prenotando in anticipo voli, treni e hotel, all’ultimo momento qualcosa sia andato storto e non si possa più partire.

Gli inconvenienti purtroppo accadono e non sempre si è in grado di prevederli; una malattia improvvisa, un incidente che blocca a letto più a lungo del previsto, l’improvviso maltempo, un impegno di lavoro che non era stato messo in conto sono solo alcuni dei casi più comuni.

Oltre a sentirsi frustrati per il viaggio andato in fumo, ci si può rendere presto conto di aver perso anche un bel po’ di denaro. Per evitare che tutto questo accada la soluzione è una sola e prende il nome di assicurazione annullamento viaggio: ecco cosa copre, perché è utile e quando conviene sottoscriverla.

Assicurazione viaggio: di cosa si tratta

L’assicurazione viaggio, sottoscrivibili prima di partire, offre ai viaggiatori alcune coperture fondamentali per vivere serenamente vacanze e viaggi di lavoro.

Le compagnie assicurative ne offrono numerose tipologie, pensate per soddisfare tutte le esigenze, da quelle dei viaggiatori occasionali che non escono mai dai confini nazionali a quelle di chi si sposta più volte nel corso dell’anno, sia in Italia che all’estero.

Tra le più interessanti e utili rientra la polizza annullamento viaggio, la quale tutela chi, per vari motivi, si vede costretto a cancellare un viaggio già programmato.

Che cosa copre la polizza annullamento viaggio

Questo tipo di polizza consente di ottenere un rimborso delle penali relative alle cancellazioni di hotel e voli già prenotati.

In particolare, entra in gioco laddove l’annullamento del viaggio fosse dovuto a cause di forza maggiore, come:

malattia, propria o di un membro della famiglia;

infortunio, anche in questo caso occorso al soggetto assicurato o a un componente della famiglia;

licenziamento improvviso, al quale conseguano difficoltà economiche che obbligano a cancellare il viaggio;

inizio di un nuovo lavoro che richieda la presenza immediata;

danni all’abitazione causati da terremoti, incendi, furti, i quali impediscono di partire.

Alle garanzie di un’assicurazione per l’annullamento viaggio dopo la prenotazione, possono inoltre esserne aggiunte altre, che tutelino dai principali problemi che potrebbero verificarsi durante lo spostamento; tra questi rientrano, ad esempio, la perdita dei bagagli, la cancellazione dei voli, la perdita di coincidenze e gli incidenti.

Assicurazione annullamento viaggio dopo la prenotazione: i vantaggi

Stipulare una polizza annullamento viaggio di questo tipo offre molti vantaggi. In primo luogo, a fronte di un premio piuttosto contenuto, variabile a seconda della copertura scelta, tutela a livello economico, aiutando a contenere notevolmente le perdite.

In secondo luogo, permette di prenotare con maggiore serenità, anche molto in anticipo, il proprio viaggio, senza doversi preoccupare di eventuali imprevisti.

Questo porta al terzo, importante vantaggio: la possibilità di usufruire delle offerte più vantaggiose per quanto riguarda treni, voli e hotel; prenotando in anticipo, si avranno, infatti, maggiori possibilità di scovare offerte a prezzi davvero contenuti.

Quando conviene

La polizza annullamento viaggio è conveniente ogni qualvolta si prenotino in anticipo voli e hotel, soprattutto quando si sostengono costi piuttosto elevati.

Naturalmente, prima della sottoscrizione è importante valutare con attenzione i massimali, le franchigie e i motivi di esclusione, così da individuare una polizza che faccia davvero al caso proprio.