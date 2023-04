Manca ormai meno di un mese all’atteso evento che porterà “The Boss” Bruce Springsteen e la sua E Street Band a Ferrara, prima tappa del suo tour italiano che già registra sold out praticamente ovunque.

Ferrara si sta preparando al grande concerto, organizzato per il 18 Maggio al Parco Urbano, con una serie di appuntamenti e rassegne dedicate al cantautore statunitense e la macchina organizzativa si è messa in moto da tempo per far fronte alle migliaia di fan che arriveranno in città per vedere il loro beniamino e non solo…

Già, perché se è vero che quello degli eventi musicali è spesso considerato un turismo “mordi e fuggi”, possiamo considerare altrettanto vero che concerti di tale spessore e di tale risonanza attirino persone probabilmente interessate a godersi in toto il momento e quindi a soggiornare e scoprire i dintorni del main stage.

Tanto più se ci si trova in una ricca di storia, cultura e bellezza che si presta ad essere facilmente visitata in un solo giorno, come lo è Ferrara.

Situata in Emilia, Ferrara è famosa per i suoi palazzi rinascimentali, le sue chiese, le sue piazze e il suo sistema di canali, che le hanno valso il titolo di “Città dell’Acqua” e che ogni anno richiamano migliaia di visitatori.

Se sei tra i fortunati che assisteranno al concerto di Bruce Springsteen e vuoi cogliere l’occasione per visitarla, oppure cerchi un’idea per una gita culturale , in questo articolo vogliamo guidarti passo passo in un itinerario alla scoperta di Ferrara in un giorno.

PORTA PAOLA E LE MURA DI FERRARA: inizia qui il tuo itinerario

Il nostro itinerario parte da Porta Paola, una delle porte della cinta muraria che circonda il centro storico di Ferrara.

Costruita nel 1603 su progetto dell’architetto Giovan Battista Aleotti, la porta è stata intitolata a Paola Gonzaga, moglie del duca Alfonso II d’Este.

Oggi come ieri, è uno dei principali accessi al centro storico di Ferrara e al suo interno ospita un centro di documentazione delle mura, nonché il punto di partenza per una visita alla cinta muraria in realtà virtuale aumentata.

VIA DELLE VOLTE: la Ferrara medievale passa da qui

Dirigiti ora verso il centro storico per raggiungere una delle vie più caratteristiche di Ferrara: Via delle Volte. Imboccala e segui la direzione verso Via San Romano per raggiungere poi più facilmente i principali punti di interesse dell’itinerario.

La via prende il nome dalle numerose volte a crociera che coprono la strada, creando un’atmosfera davvero suggestiva e d’altri tempi.

La strada risale al medioevo e presenta molte delle caratteristiche tipiche dell’architettura medievale, come i mattoni a vista, le finestre ad arco e i portali in pietra. Lungo la via si trovano diverse botteghe artigiane, negozi di souvenir, ristoranti e caffè, che contribuiscono a creare un’atmosfera vivace e animata.

LA CATTEDRALE DI SAN GIORGIO: il Duomo di Ferrara

Tra le chiese più importanti della città c’è la Cattedrale di Ferrara, dedicata a San Giorgio, il patrono della città.

Costruita nel XII secolo in stile romanico, la cattedrale presenta numerose aggiunte e modifiche stilistiche avvenute nel corso dei secoli, tra cui la facciata in stile neoclassico con il suo pregiato rosone e la statua di San Giorgio che uccide il drago.

All’interno, sono presenti numerose opere e tesori artistici, tra cui affreschi di Benvenuto Tisi da Garofalo e una pittura di Cosmè Tura.

A pochi passi il Museo della Cattedrale, ospitato nella chiesa di San Romano che sua volta accoglie opere di grande prestigio.

PIAZZA TRENTO-TRIESTE: il luogo di ritrovo di Ferrara

A due passi dalla Cattedrale si apre una dei principali centri di aggregazione della città, la lunga piazza Trento-Trieste .

Su di essa si affacciano, oltre la Cattedrale, il Palazzo Comunale, il Museo della Cattedrale, il Palazzo della Ragione, la Loggia dei Merciai e la Torre dell’orologio.

Per una pausa potete sedervi in uno dei tanti caffè all’aperto ed ammirare le bellezze architettoniche circostanti.

PIAZZA DEL MUNICIPIO: l’antico cortile ducale

Piazza del Municipio è una delle piazze più pittoresche situate nel centro storico della città.

Deve il suo nome al Palazzo Municipale, un edificio storico che si affaccia sulla piazza e che ospita oggi la sede del Comune di Ferrara.

Al centro della piazza, che ai tempi era il cortile del Palazzo Ducale, si trova la statua equestre del duca Ercole I d’Este, uno dei più importanti personaggi della storia di Ferrara, realizzata nel 1471 dallo scultore fiorentino Francesco del Cossa e rappresenta il duca vestito con una corazza e un mantello, in atteggiamento di comando.

Altro elemento di spicco lo Scalone d’Onore che regala una visuale d’insieme della piazza.

IL CASTELLO ESTENSE: il simbolo della città

Il Castello Estense è sicuramente il simbolo della città emiliana e la prima tappa obbligata per chiunque voglia visitare Ferrara.

Si trova nel cuore del centro storico di Ferrara e presenta quattro imponenti torri angolari ed un fossato che circonda il suo perimetro. L’edificio, di origine medievale e costruito nel XIV secolo, ha subito diverse trasformazioni nel corso della storia, ma ha mantenuto intatto il suo aspetto austero e maestoso.

All’interno del Castello Estense si possono visitare numerose sale, tra le quali vale la pena menzionare la Sala dei Giochi, la Sala dei Tormenti, la Sala delle Armi e la Cappella di San Martino.

Davvero suggestiva è la salita alle torri: da quella dei Leoni si può godere di una vista panoramica sul centro storico, mentre dalla Torre dei Venti si può ammirare il panorama che arriva fino alla campagna circostante.

Oggi il Castello ospita il Museo Civico di Ferrara, dove è possibile ammirare le collezioni di arte antica, la sezione archeologica e la galleria di arte moderna.

ROTONDA FOSCHINI: cosa non perdere a Ferrara

Un gioiello artistico ed architettonico che si rivela solo agli occhi dei visitatori più attenti.

La Rotonda Foschini è infatti parte integrante del Teatro Comunale e consiste in un piccolo cortile ovale dedicato ad Antonio Foschini, uno dei progettisti del teatro, che crea un’atmosfera davvero unica appena si alza lo sguardo al cielo.

PALAZZO DEI DIAMANTI: un’opera d’arte fuori e dentro