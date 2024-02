Prendi Milano in un inizio di febbraio decisamente non freddo, e metti qualche acronimo curioso vicino a qualche giorno della settimana. Ecco che vien fuori “B2C domenica, B2B lunedì e martedì”. Che poi, B2C: ma anche C2B, perché per le aziende e gli enti è fondamentale ricevere il riscontro del consumatore. E il consumatore, in questo caso, è il turista nella sua espressione più ampia: viaggiatore, camminatore o sportivo, con ragioni culturali, naturalistiche, di scoperta o semplicemente di svago. Va da sé che in una cornice tanto ampia rientri anche la tela del nostro turismo, quello consapevole: ed ecco che alla Bit 2024 di Milano, dal 4 al 6 febbraio, Itinerari e Luoghi avrà il suo spazio espositivo nel padiglione 4 (stand D56) della Allianz MiCo.

Da Milano al mondo, dalla Bit alla prossima vacanza

Alla Bit ci si ritrova immersi nell’offerta turistica a 360 gradi, tra Italia, Europa e mondo, nel cuore di una delle città più innovative del Vecchio Continente: è la fiera internazionale del turismo in Italia. Ma è di più, perché pur mettendo in connessione il mondo dei professionisti del settore in un contesto B2B (business to business) nel primo giorno della manifestazione offre a chi è appassionato di viaggio l’opportunità di incontrare direttamente quei professionisti, che a Milano convergono da tutto il pianeta: domenica 4 la fiera è aperta al pubblico. Un’ottima chance per immaginare le prossime vacanze, per comprendere quanto vasta sia la platea di operatori pronti a concorrere per il nostro benessere… e nel nostro caso per conoscere la redazione di Itinerari e Luoghi, che presenterà il nuovo progetto editoriale domenica alle 11 presso la sala Amber 2. Vi aspettiamo!