Un carnevale al profumo di tartufo. È quello che si celebra il 10 e 11 febbraio ad Acqualagna, nelle Marche, in occasione della 39^ Fiera regionale del Tartufo nero pregiato. La cittadina dell’entroterra pesarese, nota anche per aver dato i natali a Enrico Mattei, è fra i principali centri italiani per la raccolta, trasformazione e commercio del prezioso tubero che in questo territorio è reperibile in tutte le sue quattro varietà: il tartufo nero estivo, il tartufo bianco celebrato fra ottobre e novembre con una grande e lunga fiera nazionale, e appunto il tartufo nero pregiato che si raccoglie dal 1° dicembre al 15 marzo ed è caratterizzato da forma rotondeggiante, colore nero, profumo aromatico e sapore dolciastro, tanto da chiamarsi anche nero dolce.

Il tartufo nero pregiato è una della quattro varietà che crescono ad Acqualagna e, diversamente dal tartufo bianco, ha un prezzo più accessibile, così da poterlo gustare in quantità su diverse portate in menù promozionali proposti dai ristoratori per tutto il mese di febbraio.

Tartufo nero, due giornate all’insegna del buongusto e del divertimento

Il 10 febbraio alle 9 taglio del nastro per la 39^ Fiera Regionale del Tartufo nero pregiato, con apertura degli stand di tartufo fresco e degli altri prodotti eno-gastronomici del territorio: dalla norcineria, ai vini, al miele fino alle esposizioni di artigianato artistico locale e altri prodotti locali.

Grande protagonista di questa edizione sarà il Museo Multimediale del Tartufo, in piazza Mattei, che aprirà le porte alla curiosità dei bambini e, in maniera ludica e divertente, condurrà loro nel fantastico mondo del tartufo con la “caccia al tartufo mascherata” e premio finale (dalle ore 16 alle 17 – info e prenotazioni: 342.3689386). Non solo divertimento al Museo ma anche degustazioni guidate di rhum e cioccolato a cura di Ais Marche (dalle ore 21 – info e prenotazioni: 342.3689386).

Carnevale con lancio di tartufo nero

Acqualagna è l’unico paese al mondo dove, in occasione del Carnevale, si lanciano tartufi sulla folla. Una tradizione che riprende la caratteristica del getto di dolciumi del vicino Carnevale di Fano che, l’11 febbraio, chiude la triade dei corsi mascherati.

Piazza Mattei ad Acqualagna è il cuore della manifestazione: alle 15 di domenica è in programma la sfilata dei gruppi mascherati lungo le vie del paese e, dalle 16, tutti in piazza per lancio dei tartufi, musica, balli e intrattenimenti. Domenica il Museo del Tartufo propone anche una visita guidata e, a seguire, cooking show con Roberto Dormicchi Chef Triglia di Bosco (dalle ore 11 – info e prenotazioni: 342.3689386)

L’evento è a cura del Comune di Acqualagna in collaborazione con la Pro Loco di Acqualagna, Opera e Regione Marche. Sul sito dell’evento è possibile consultare la borsa del tartufo.