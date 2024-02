Dal Tamigi a Loch Ness, dai Paesi Bassi al Canal du Midi in Francia, fino ai pittoreschi corsi d’acqua del Veneto e del Friuli e ancora tante altre destinazioni di turismo fluviale (in apertura, Borgogna Franche Comté, ph. Stuart Pearce). L’approssimarsi della bella stagione e dei ponti di primavera è l’occasione per programmare una vacanza originale e in grado di soddisfare il desiderio di chi vuol vivere esperienze outdoor a ritmo lento tra relax e avventura.

Lungo il Canal du Midi, patrimonio mondiale Unesco

Il turismo fluviale è molto popolare nella regione francese della Linguadoca e il Canal du Midi è una delle vie navigabili più famose al mondo. Lungo 240 km, nel cuore delle Francia meridionale, collega il fiume Garonna con il Mar Mediterraneo, tra le città di Tolosa e Sète. Costruito nel XVII secolo dispone di 328 strutture (chiuse, acquedotti, ponti, gallerie) ed è una delle più straordinarie opere di ingegneria civile dell’era moderna, riconosciuto Patrimonio culturale UNESCO nel 1996.

Gli itinerari possibili a bordo di un’imbarcazione toccano città e borghi, come la fortificata Carcassonne, anch’essa Patrimonio mondiale dell’umanità, e ancora Minerve, Trèbes, Homps, Tolosa con la Basilica di San Saturnino e la romana Narbonne. Nei pressi di Béziers è indimenticabile il passaggio attraverso le chiuse di Fonseranes, formate da otto vasche di forma ovale su diversi livelli, con un’altezza complessiva di 21 metri e mezzo su una lunghezza di 300.

A seconda del modello di imbarcazione, per 4 persone la spesa nel periodo di Pasqua 2024 parte da 1.909 euro per 5 notti. Costi inferiori, sempre per 4 persone, nei ponti di fine aprile e maggio.

In Borgogna, paradiso per i buongustai

La Borgogna Franche Comté è una delle regioni francesi più rinomate per il turismo fluviale grazie alla presenza di molti canali navigabili: il Canal du Centre, il fiume Saône, il Canal di Rhône au Rhin, il fiume Seille, il Canale tra la Champagne e la Borgogna e il Canal de Bourgogne. Punteggiata da grandi castelli, la regione vanta un territorio dalla natura rigogliosa con tantissime specie di mammiferi e volatili (tra cui il martin pescatore) che vivono lungo i canali. La zona è anche un vero paradiso per i buongustai, grazie a vini rinomati e specialità come lumache (le famose escargots), tartufi, la senape di Digione e la tipica torta di meringhe ripiena di crema al burro (Idéal Mâconnais) o, ancora, la torta di zenzero. Lungo i tanti itinerari fluviali sono decine i borghi e i villaggi da visitare tra cui la fiorita città di Dole, Gray, la dolce Besançon (sul fiume Doubs con il quartiere Battant, originariamente abitato da viticoltori, e le facciate seicentesche con i balconi in ferro battuto), Chagny con i meravigliosi vigneti Grand Cru, oltre a luoghi imperdibili come la città medievale di Digione e Beaune, per visitare l’Hôtel-Dieu, gioiello dell’architettura medievale, costruito nel XV secolo per aiutare i malati più poveri.

Un’idea di costo per 4 persone in Borgogna nel periodo di Pasqua 2024 parte da 439 euro per 3 notti a 899 euro per sei notti.

Dolce Vita tra Veneto e Friuli

Una vacanza in houseboat in Italia significa l’eccellenza di Venezia, ma anche i fiumi e canali dell’entroterra fra Chioggia e Grado: sono numerose le perle da scoprire o riscoprire arrivando con la propria barca, in primis le isole della laguna (i vetri di Murano, i merletti di Burano, il campanile di San Giorgio Maggiore, l’isola-cimitero di San Michele e l’affascinante Torcello, il più antico insediamento veneziano); il centro storico di Dolo; la cittadina di Chioggia, nota anche come “Piccola Venezia”; i siti archeologici di Concordia Sagittaria e di Aquileia; l’antico borgo marinato di Marano Lagunare; ma anche i centri termali della zona o le spiagge di Jesolo e Caorle dove concedersi momenti di relax in ogni stagione. Il costo di una crociera di 3 notti a Pasqua parte indicativamente da € 779 base 4 persone.

Proposte per una vacanza fluviale

Case galleggianti perfettamente equipaggiate con stoviglie, elettrodomestici, biancheria da letto e bagno per tutti i passeggeri, riscaldamento, mappe di navigazione e informazioni: sono molteplici i vantaggi di una vacanza in totale libertà in houseboatself-drive, a cominciare dal fatto che non è necessaria alcuna patente nautica e nemmeno un’esperienza pregressa. Tra i principali leader del turismo fluviale c’è Le Boat, sul mercato da oltre mezzo secolo (33 basi di partenza in otto Paesi europei – Francia, Paesi Bassi, Belgio, Inghilterra, Scozia, Irlanda, Germania e Italia – e in Canada) e forte di una flotta di houseboat pronta al noleggio con poco più di 900 imbarcazioni di diversi modelli e dimensioni in grado di ospitare da 2 a 12 persone, compresi gli amici a quattro zampe.

Al momento della consegna lo staff fornisce tutte le indicazioni attraverso una lezione illustrativa e una dimostrazione pratica per una navigazione in totale sicurezza.