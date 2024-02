Sciare fino ai primi di aprile? Perché no. Possibile a Pila, in Valle d’Aosta, nel cuore del comune di Gressan a 1.800 m s.l.m, collegata ad Aosta da una telecabina che parte dal centro città e che fa di questa frazione una delle località turistiche d’alta quota più facilmente raggiungibili in Italia.

La posizione, del resto, è privilegiata: racchiusa in una conca naturale che la protegge dal vento ed è esposta al nord, così da garantire un clima non troppo rigido e un buon innevamento naturale affiancato, laddove necessario, dall’innevamento programmato.

A Pila piste per tutti i gusti

Il comprensorio di Pila offre una ricca varietà di piste da sci: 3 nere, 21 rosse, 4 blu che, assieme ai tracciati percorribili sci ai piedi, arrivano a 70 km, da un’altitudine di 1.540 a 2.750 metri di quota. Il tutto servito da 15 impianti – fra seggiovie, ovovia e funivia – che assicurano comode risalite. Sono inoltre presenti due piste di scialpinismo, due percorsi tracciati e messi in sicurezza per tutti coloro che vogliono provare il lato più wild dello sci e una pista Fun Slope, tracciato costruito lungo la pista di raccordo tra la 12 e la 13, con curve, paraboliche e salti, alla portata e per il divertimento di grandi e piccoli. Per chi con i salti ha maggior dimestichezza e pratica il freestyle c’è Areaeffe, lo snow park di Pila a quota 2.200metri, poco sopra il paese, un’area freestyle realizzata per soddisfare le esigenze degli acrobati della neve.

L’area Fun Park dedicata ai più piccoli si trova nella zona di Chacard, accanto alla moderna chiesa di Pila. Un tapis roulant di poco più di un centinaio di metri accompagna a due percorsi: uno dedicato a bob e slittini, l’altro allo snow tubing con gommoni morbidi e colorati con cui scivolare a valle. Una seconda area è invece dedicata ai più piccini con cavalcioni dalle forme più divertenti, tappeti elastici e gonfiabili colorati.

Una lunga serie di eventi sulla neve

Il 17 febbraio è in programma la Fiaccolata di Carnevale: dalle 18 grandi e piccoli possono prendere parte alla divertente fiaccolata con torce colorate, e per chi si presenta mascherato lo Skipass è gratuito dalle 14.

Durante la giornata sarà possibile incontrare sulle piste gli Arlecchini di Gressan, sciare e scattare foto insieme a loro.

Fino al 18 febbraio prosegue “L’Atelier degli artigiani”, mostra dell’artigianato tipico in cui ammirare manufatti in legno intagliato, sculture, vannerie (arte dell’intreccio) e tanto altro. La mostra è a Pila, nella piazzetta del pattinaggio, presso la saletta Comunale (orari: 14–17).

9 marzo, I Light Pila: decima edizione de “I Light Pila”, la fiaccolata a cui tutti possono partecipare. Con gli sci, lo snowboard, a piedi o con le ciaspole, nello scenario unico delle montagne più alte d’Europa. Il ricavato sarà devoluto a Komen Italia, in prima linea nella lotta ai tumori al seno. Armati di torcia a luce led rosa, adulti e bambini, scenderanno sulle piste formando un lungo fiume luminoso e colorato. I partecipanti raggiungeranno i punti di ristoro in quota dove ci sarà grande festa con aperitivo, musica e intrattenimento. Per l’occasione l’orario di apertura della telecabina Aosta-Pila è prolungato fino alle ore 23.

A Pila non solo sci

Per conoscere e vivere in maniera slow la natura in montagna c’è l’opportunità di partecipare a escursioni con le ciaspole (tutti i martedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, prezzi tra i 15 e i 20 euro a persona) accompagnati da guide ambientali naturalistiche: 5 gli itinerari segnalati e tracciati in collaborazione con le guide della natura del territorio.

Tra le novità di quest’anno la ciaspolata in notturna con aperitivo o cena a seguire, per godere della montagna al chiaro di luna e gustarsi un calice di vino locale, accompagnato da salumi e formaggi valdostani, oppure una cena nelle accoglienti baite di Pila.

Martedì – Sentieri innevati – Afterski: escursione pomeridiana con le racchette da neve nella conca di Pila, a monte di Aosta, immersi nei boschi che conducono all’alpe Grivel (1910 m), che si trova in posizione panoramica sulla valle centrale e sulle montagne più alte della regione. Durata: 17- 19,30 – Dislivello: 140 m – Tempo totale: 2,30 h – Difficoltà: E

Mercoledì e Giovedì – Ciaspolata all’imbrunire: Passeggiata serale immersi nella magica atmosfera dei boschi di Pila. Durata: 16,00 -18,30 – Dislivello: 150 m ca. Difficoltà: Escursionistica

Venerdì – Ciaspolata notturna con cena: passeggiata serale alla scoperta della volta celeste nel silenzio delle magiche atmosfere della balconata di Pila, a 1800 m di quota con vista sulla valle centrale e le maggiori vette della regione. Cena in locale tipico all’arrivo con due menu a scelta. Durata: 17,30 -20,00 – Dislivello: 50 m ca. Difficoltà: Turistico

Sabato – Sentieri innevati: escursione pomeridiana nella conca di Pila tra i boschi che conducono all’alpe Grivel (1910 m), in posizione panoramica sulla valle centrale e sulle montagne più alte della regione. Durata: pomeriggio dalle 14,00 alle 17,00 – Dislivello: 50 m – Difficoltà: Turistica

Domenica – Escursione Natura Invernale: escursione giornaliera con le racchette da neve, immersi nella natura di Pila. Durata: dalle 10,00 alle 13,30.

