Al via oggi a Fiera di Bergamo la 9^ edizione di Agri e Slow Travel Expo, la vetrina dedicata ai borghi e alle bellezze dei territori italiani e internazionali e che, quest’anno, ruota attorno a otto temi che rappresentano i segmenti più promettenti del settore turistico: sostenibilità, enogastronomia, cicloturismo, montagna, cammini, accessibilità, vie d’acqua, folklore.

Numerose le destinazioni presenti, a iniziare dagli stand regionali nel padiglione A, con le offerte di Trentino, Veneto, Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Abruzzo, Sardegna, Sicilia, Calabria, Campania, Puglia declinate attraverso natura, cultura, arte, enogastronomia, tradizioni e proposte. Un viaggio da vivere anche grazie a Fondazione Ferrovie dello Stato che promuoverà i Treni Storici e uno spazio esperienziale. Oltre a tutto questo, ci sarà uno spaccato delle proposte di esperienze di viaggio slow e sostenibile con la presenza di partner internazionali come Rural Tour, la rete europea del turismo rurale che comprende 28 organizzazioni professionali provenienti da 25 paesi, oltre a 4 membri affiliati in 4 paesi dell’Asia centrale. Il suo scopo è quello di offrire l’opportunità di trascorrere un’esperienza di vacanza rurale tra più di 100.000 stabilimenti.

Tante attività outdoor

Il padiglione B ospita una grande area dedicata alle attività outdoor, sportive ed esperienziali con la presenza di una pista di sci da fondo, due piste per la discesa dedicate ai giovani che vogliono provare ad avvicinarsi allo sci, una pista da discesa con ciambelloni per bambini, una parete da arrampicata, la riproduzione di un campo base e tanto altro. Uno spazio dove sperimentare e divertirsi in tutta sicurezza e gratuitamente grazie alla presenza di esperti e professionisti che consentiranno ad adulti e bambini di provare emozioni ed esperienze nuove tra natura, sport, attività e divertimento.

Agrigravel: al via il primo evento per gli appassionati del mondo Gravel

Gli amanti delle bici gravel si ritroveranno sabato 17 e domenica 18 febbraio alle 9,30 al Padiglione B, per ritirare il pacco gara dell’evento sportivo organizzato da Gravel Franciacorta. La partenza a bordo di bici gravel adatte a tutte le superfici, è prevista tra le 10,30 e le 10,45 per un percorso di 70 chilometri che transiterà sul nuovo tratto nord-est dell’anello ciclopedonale dell’aeroporto BGY appena inaugurato. Si continuerà attraverso il territorio per finire tra degustazioni locali e il pasta party in area food.

Cammini e trekking: novità e idee … anche per i 4 zampe!

Non solo montagna e alte vie. Cammini d’Italia, community italiana di trekking, condurrà alla scoperta del turismo lento, che rappresenta un segmento di offerta strutturato, in grado di destagionalizzare e decongestionare i flussi turistici, creando nuove opportunità di lavoro. Basta pensare che, nel 2022, il passaggio dei camminatori ha determinato un milione di pernottamenti documentati, confermando il trend di costante crescita registrato dal 2020. Ad Agri e Slow Travel Expo saranno presentati numerosi Cammini d’Italia, per scoprire borghi, opere d’arte, monumenti e paesaggi.

Anche l’Associazione Trekking d’Italia sarà tra i protagonisti di Agri e Slow Travel Expo, per illustrare agli amanti dei cammini lenti inedite proposte alla scoperta di angoli meno noti che pure contribuiscono allo sviluppo cittadino. Imperdibili anche le possibilità di viaggio (bautrek) proposte anche per chi è accompagnato dai propri amici a quattro zampe.

L’Italia in bicicletta

L’Italia più autentica, i sapori, le mille tradizioni del Bel Paese si svelano ai cinque sensi di chi decide di abbandonare le mete più famose e gettonate lasciandosi guidare da piedi e gambe. Basta seguire la segnaletica tra vecchie mulattiere, sommità arginali e addentrarsi negli oltre 18.000 chilometri di itinerari cicloturistici per riscoprire la bellezza delle realtà più piccole e, contemporaneamente, ritrovare il proprio equilibrio. Di cicloturismo ad Agri e Slow Travel Expo parlerà anche FIAB, Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, organizzazione che promuove l’uso quotidiano della bicicletta e il cicloturismo.

Gli itinerari enogastronomici

L’enogastronomia sarà il filo conduttore della fiera, perché è proprio attraverso il cibo che si scopre la vera identità di un luogo. Presentazioni e show cooking celebreranno i territori, invitando ad assaporarne le ricette tipiche. Un’area sarà dedicata proprio a “gustare i territori” attraverso prodotti della cucina popolare. D’altra parte parla chiaro anche il rapporto sul turismo enogastronomico italiano: i viaggiatori che nel 2023 hanno compiuto almeno un viaggio con principale motivazione legata all’enogastronomia sono il 58%, un valore superiore di 37 punti percentuali rispetto al 2016. In termini assoluti, si stima siano circa 9,6 milioni.

Bergamo e il suo territorio primo protagonista

La città di Bergamo si unisce ad Agri e Slow Travel Expo e si apre ai territori nazionali e internazionali. Lo fa con i prodotti d’eccellenza, le destinazioni slow e tante curiosità da scoprire, anche arrivando in aereo bici-muniti, grazie alla presenza del primo aeroporto bike friendly d’Italia (Milan-Bergamo Airport BGY). Ad Agri e Slow Travel Expo la Bergamasca sarà presente con la Camera di Commercio, che nell’area eventi darà spazio ai prodotti d’eccellenza di tutto il Territorio con i Suoi Operatori (Visit Bergamo, PromoIsola, Promo Serio, Visit Brembo, In ValCavallina, Pianura da Scoprire, Visit Lake Iseo, Comunità Montana Valle Imagna) sotto il grande cappello di “Destinazione Bergamo Slow” si susseguiranno incontri, presentazioni, eventi, showcooking e degustazioni che promuoveranno le bellezze del Territorio e i prodotti del marchio di garanzia “Bergamo, Città dei Mille…sapori”.

I numeri di Agri e Slow Travel Expo 2024

Lo spazio di Agri e Slow Travel Expo è di 13.000 mq. espositivi, per un totale di 2 padiglioni, oltre 200 espositori tra enti pubblici e privati, DMO, consorzi, associazioni e tour operator nelle aree B2B e B2C, 8 temi di turismo sostenibile ed esperienziale (sostenibilità, enogastronomia, cicloturismo, montagna, cammini, accessibilità, vie d’acqua, folklore), territori da 14 regioni italiane, 40 buyer italiani e stranieri, oltre 150 eventi tra show cooking, convegni, presentazioni, incontri, concerti ed esibizioni.

