Se siete alla ricerca di scenari outdoor in cui godere la seconda parte della stagione invernale, la località de La Thuile, in Valle d’Aosta, a cavallo tra Italia e Francia, è pienamente all’altezza delle aspettative.

Tra febbraio e marzo, infatti, le montagne valdostane offrono splendide occasioni di divertimento, relax, sport ed energia nella natura: le giornate iniziano ad allungarsi e il Monte Bianco (immagine in apertura) svela il suo lato più wild e reale.

Esperienze anche per chi ama spingersi al limite

Il comprensorio internazionale di La Thuile offre un’esperienza sciistica al limite. Gli spazi resi infiniti dalla coltre bianca di neve che si perde a vista d’occhio sono l’ideale per mettersi alla prova con sci e snowboard, mettendo alla prova le proprie capacità e passioni.

Espace San Bernardo vi attende con 152 km di piste per tutti i livelli, tra le quali la famosa “3 Franco Berthod”, una delle più difficili in Italia e sicuramente la più ripida (76% di pendenza, sede di gara di Coppa del Mondo), ma anche con numerosi impianti di risalita che assicurano in ogni momento della settimana l’esperienza praticamente unica di sciare senza code.

Competizioni amatoriali e non

I prossimi 5 e 6 febbraio la pista n. 3 Franco Berthod sarà nuovamente protagonista della Coppa Europa Femminile, con oltre 70 atlete provenienti da ogni paese d’Europa pronte a sfidarsi nella specialità di Super G.

Il 2 marzo è in programma una tappa del “Freeride World Tour – Qualifier”, circuito riservato ai concorrenti adulti, che permette ai migliori di accedere al Freeride World Tour. Protagonista di questa competizione di qualificazione è il versante nord del Monte Belvedere, con la partenza proprio a fianco dell’arrivo dell’omonima seggiovia e, a partire dalle ore 10, sarà possibile assistere alla gara recandosi sulla pista 7 – San Bernardo (accesso per il pubblico solo con sci ai piedi, consigliato per buoni sciatori).

Sabato 16 marzo si terrà la gara amatoriale “Memorial Edoardo Camardella”, organizzata da Progetto CMR e patrocinata dal Comune di La Thuile e Funivie Piccolo San Bernardo in ricordo del giovane alpinista e maestro di sci, scomparso nel 2019 a causa di una valanga (ndr. a lui è anche intitolato il primo bivacco autonomo e sostenibile di La Thuile, posto a quota 3.360 metri sul ghiacciaio del Rutor).

Passeggiate alle origini della montagna

Esplorare una montagna primordiale, scoprirne la storia, la cultura, le antiche origini, gli usi: è quanto vi garantiscono le passeggiate culturali organizzate da Maison Musée Berton alla scoperta di luoghi esclusivi e significativi della località valdostana, come il patrimonio minerario di La Thuile i cui siti narrano la vita di uomini temprati dal freddo e dalla durezza del lavoro e di una località che fu prospera grazie all’esistenza di un sottosuolo generoso e ricco. I prossimi 3 febbraio e 2 marzo, Maison Berton vi farà da guida in una passeggiata facile – L’Oro Nero di La Thuile, adatta anche ai bambini a partire dai 6 anni e della durata di circa 2 ore, alla scoperta di testimonianze che custodiscono le storie di un villaggio agricolo e che parlano del passato minerario della località, legato all’estrazione dell’antracite (prenotazione obbligatoria; partenza alle ore 17.00, costo: 5 € a persona – ridotto 3 € per bambini fino a 12 anni).

In coppia sulle nevi

In vista di San Valentino è stata lanciata una promozione dedicata agli innamorati: per chi viene a sciare in coppia il 14 febbraio un buono sconto skipass da usare nel mese di aprile (promozione valida solo per acquisti in cassa), mentre l’8 marzo, per la Festa delle Donne, alle sciatrici sarà offerto lo skipass a metà prezzo (promozione valida solo per acquisti in cassa). Per altro, anche quest’anno si rinnova per l’8 marzo la collaborazione con l’associazione V.I.O.L.A. attraverso una giornata di sci solidale dedicato alla raccolta fondi a sostegno delle donne colpite da tumore al seno. Di fronte alle casse, verrà allestito uno stand dell’associazione dove acquistare diversi gadget i cui proventi saranno appunto devoluti a questo importante scopo.

Ti potrebbe interessare: Intelligenza Artigianale: ad Aosta la 1024^ Fiera di Sant’Orso