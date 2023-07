Plunhof Hotel: sognando l’ Alto Adige è una struttura che sorge in Val Ridanna, a poca distanza da Vipiteno. La famiglia proprietaria Volgger ha origini antichissime. Nel lontano 1330 appare agli atti il nome di un certo Volker di Ridanna. Il nome ha origine dal nome proprio di persona “Volcger” che nell’antico alto tedesco significa “portatore di giavellotto”. La tradizione dell’industria mineraria in Val Ridanna è più antica della casata dei Volgger. La Val Ridanna può contare su una lunga e orgogliosa tradizione mineraria. Sul Monteneve, tra la Val Ridanna e la Val Passiria, si trova un grande bacino di estrazione di minerali, proprio sul crinale della montagna tra i 2000 e i 2500 m sul livello del mare. Qui si trovava una delle miniere più alte d’Europa, dove per secoli venivano estratti argento, piombo e zinco. La prima testimonianza scritta risale al 1237.

Oggi questa antica memoria mineraria viene conservata e raccontata nella premiata SPA Minera di Plunhof Hotel. Acqua Minera è invece il luogo fonte di benessere dotata di una vasca di 20 metri e una piscina relax all’interno, così come di una piscina esterna e un laghetto naturale balneabile. L’Acqua Minera si completa con un ampio giardino, diverse aree relax, una sala panoramica per yoga e meditazione e di una sala fitness con vista. Nella SPA Minera vivete lo spettacolo della luce e del buio, dell’aria, dell’acqua e della terra. Il filo conduttore è il “wellness alla luce del sole e in un mondo sotterraneo”. Spa Minera è stata premiata con rinomati Spa Award (Gala SPA Awards 2016 / European Health & Spa Award 2017 / World Luxury SPA Award 2019 / Hotel e Spa Award 2020 / Valutazione „eccellente“ dalla RELAX-Guide 2021). Una della Spa più esclusive d’Europa. Perchè aspettare?

Tra gli aspetti che più rendono piacevole il soggiorno presso Plunhof Hotel va sicuramente menzionata la curata cucina gourmet. Prodotti genuini del territorio a partire dalla ricca e abbondante prima colazione servita al mattino.

Pregiato legno locale, pietra dei dintorni e materiali naturali conferiscono alle camere e alle suite un’atmosfera accogliente e avvolgente.

Plunhof Hotel: sognando l’ Alto Adige riesce a ritemprare qualsiasi animo, meta ideale per rigenerarsi. In estate e d’inverno vengono proposte quotidianamente molte attività come escursioni guidate, pranzi in baita, gite fuori porta e cene a tema.

Le dolomiti sono patrimonio UNESCO ma Plunhof dovrebbe essere incluso nel patrimonio nazionale dell’ospitalità. Buon soggiorno.

Plunhof Hotel