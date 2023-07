É in edicola il numero 313 (agosto-settembre 2023) di Itinerari e Luoghi.

In questo numero abbracciamo l’estate con tre proposte italiane. Camilla Rocca ci accompagna a Ponza, dimora della maga Circe. Ci spostiamo poi in Puglia, nell’Alto Tavoliere, con l’itinerario disegnato da Claudia Dagrada seguendo le orme di Federico II. A chiudere, un’avventura a ritmo lento in Sicilia, dove recentemente è ritornata a vivere un’antica via di pellegrinaggio grazie all’Associazione Amici dei Cammini Francigeni di Sicilia. È la catanese Valentina Castellano Chiodo a raccontarci con passione la Via Fabaria, un cammino di tredici tappe che da Agrigento, sull’acqua, scava lungo l’entroterra toccando alcuni luoghi mitici per poi risalire fino all’Etna, ‘a Muntagna.

Due gli sconfinamenti europei. Paesaggi lunari, percorsi off-road, venti impetuosi e scenari malinconici sono gli ingredienti dell’avventura in 4×4 di Riccardo Caffù in Islanda, nelle Highlands e Westfjords. Scilla Nascimbene ci porta invece in Austria, a Klagenfurt e nel cuore della Carinzia.

Nella rubrica “Un passo alla volta” seguiamo l’avventura zaino in spalla di Marika Ciaccia lungo la Via Lauretana, un cammino etrusco-romano riscoperto solo di recente che porta dritti al cuore del Centro Italia. Con Erica Balduzzi, per la rubrica “Entroterre”, approdiamo a Tenerife, l’isola più grande dell’arcipelago delle Canarie.

Vi Aspettiamo in edicola dal 28 luglio 2023

Itinerari e Luoghi n. 313, agosto-settembre 2023, é in edicola al costo di € 5,00.