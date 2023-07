Bologna, la città dalle torri medievali e dal cuore artistico, ha dato i natali a numerosi personaggi celebri che hanno lasciato un segno indelebile nella storia dell’arte e della cultura italiana.

Tra questi, uno dei più amati e iconici è senza dubbio Lucio Dalla, il cantautore, musicista e poeta che ha conquistato i cuori di milioni di persone con le sue emozionanti composizioni.

Bologna e Lucio Dalla si sono influenzati a vicenda: l’artista ha regalato alla città alcune delle sue canzoni più celebri, celebrando l’amore e la bellezza della vita in ogni sua sfumatura.

Lucio Dalla ha lasciato un’eredità musicale immortale, e i luoghi che andremo a raccontare in questo articolo sono un tributo vivente all’impatto duraturo che ha avuto sulla cultura italiana e sul cuore di chi lo ascolta.

Un tour in cui ci immergeremo nei luoghi di Bologna che hanno giocato un ruolo fondamentale nella vita di Lucio Dalla, scoprendo l’essenza della sua musica e il legame speciale con la città che lo ha ispirato.

Via d’Azeglio e Casa museo

Cominciamo il nostro viaggio nella via più iconica di Bologna, la Via d’Azeglio.

Questa strada pedonale, famosa per le sue boutique e i caffè, è stata la dimora di Lucio Dalla per molti anni.

Qui, l’artista trovava ispirazione passeggiando tra le vie acciottolate e respirando l’atmosfera vivace della città.

La sua casa, situata in un antico palazzo nobiliare al numero civico 15, è diventata un museo e un luogo di pellegrinaggio per i fan, che vi si recano per omaggiare il grande cantautore e lasciare un segno di affetto.

La visita si sofferma maggiormente su tre stanze iconiche della dimora: la stanza Caruso, ancora oggi è sede dell’ etichetta discografica fondata da Lucio Dalla, la stanza delle Colonne, un magnifico salotto che rappresenta gli splendori artistici dei Palazzi bolognesi e il suo studio dove riceveva i più stretti collaboratori.

Teatro Comunale di Bologna

Il Teatro Comunale di Bologna è uno dei teatri d’opera più prestigiosi al mondo e uno dei luoghi più importanti nella carriera di Lucio Dalla.

Qui, nel 1977, Dalla tenne il suo celebre concerto “Banana Republic” accompagnato dall’Orchestra del Teatro Comunale.

L’evento segnò un punto di svolta nella sua carriera e lo portò a collaborare con artisti internazionali di fama. Il teatro rappresenta dunque un simbolo dell’evoluzione artistica di Dalla e della sua capacità di rompere le barriere musicali.

Piazza Maggiore e la Fontana del Nettuno

Piazza Maggiore, il cuore pulsante di Bologna, è stata una fonte d’ispirazione per molti artisti, tra cui Lucio Dalla.

Qui, l’artista amava passeggiare e osservare la gente, trarre spunto dalle storie di vita quotidiana e trasformarle in poesia attraverso le sue canzoni.

La Fontana del Nettuno, imponente e affascinante, si erge come una sentinella silenziosa di fronte al palazzo comunale, offrendo uno scenario pittoresco per le riflessioni di Dalla.

Il Conservatorio di Musica “G.B. Martini”

Lucio Dalla era un talento musicale eccezionale sin da giovane, e il Conservatorio di Musica di Bologna, intitolato a Giovanni Battista Martini, fu il luogo in cui coltivò la sua passione per la musica e perfezionò le sue abilità.

La formazione classica ricevuta in questo istituto lo ha aiutato a sviluppare uno stile musicale unico e raffinato, che sarebbe diventato la firma delle sue composizioni.

Piazza Cavour

Piazza Cavour è un luogo vivace e animato, spesso frequentato dai bolognesi per trascorrere momenti di svago, incontrarsi con amici o semplicemente passeggiare.

La presenza di importanti edifici storici, monumenti e la sua posizione centrale ne fanno una tappa obbligata per chi visita Bologna.

A discapito di quelli che credono sia Piazza Maggiore, è invece proprio Piazza Cavour ad essere celebrata nella famosa canzone di Dalla Piazza Grande.

Proprio davanti a questa piazza è infatti nato e cresciuto il grande cantautore il 4 Marzo 1943 ed oggi è possibile ritrovare il suo sguardo nella statua che lo raffigura seduto, posta su una panchina della piazza.

Piazza de’ Celestini

Altro luogo molto significativo è Piazza de’ Celestini dove è possibile trovare un altro omaggio a Lucio: vicino al balconcino del suo studio ecco apparire un’opera realizzata con rete metallica che lo immortala mentre suona il suo amato sax circondato dai gabbiani.

Via degli Orefici

Su questa strada del centro storico di Bologna si trova la Walk of Fame del jazz , dove sono sul manto stradale sono presenti una serie di stelle bianche e dorate con i nomi di grandi stelle del jazz che hanno suonato a Bologna.

Tra i nomi sono presenti: Ella Fitzgerald, Chet Baker, ed anche Nardo Giardina, il fondatore della Dr. Dixie Jazz Band, il gruppo in cui Dalla iniziò a suonare da giovanissimo.

Tra tutte le stelle, solo una si trova nel centro della strada, invece che sui marciapiedi laterali,ed è quella di Lucio Dalla.