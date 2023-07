Lungo la costa est del Lago Trasimeno, in posizione perfetta per godersi tutte le sfumature del tramonto, c’è una nuova formula di lusso, che nasce dall’amore per l’essenza più intima di un territorio straordinario e che inscrive la sua unicità proprio nel dialogo con esso: si chiama CM Casa Mia e più che di un progetto si dovrebbe parlare di una visione.

Sei casali rimessi a nuovo per dar vita ad una nuova concezione di lusso, che non dimentica l’anima del territorio e dove l’esclusività diventa il mezzo per una bellezza universale e senza confini.

Nasce con quest’obiettivo CM Casa Mia.

In realtà più che di un progetto si dovrebbe parlare di una visione.

La volontà di salvaguardare e recuperare i tratti più autentici di questa zona dell’Umbria, magnificata da autori quali il Perugino e Pinturicchio, ha letteralmente plasmato CM Casa Mia, guidando l’opera di recupero di sei antichi casali – Villa Battisole, Villa La Cotogna, Villa Bianca la Luna, Villa delle Rose, Villa Trasimena e Villa Polvese – e inserendoli nel mosaico di attività di CM Centumbrie, progetto giovane (la data di nascita è il 2018), portato avanti dalla famiglia umbra Cinaglia Menicucci.

L’obiettivo – raggiunto con grande soddisfazione – è far rivivere forme di agricoltura e allevamento sinergiche con i ritmi dell’ambiente. Un segno di gratitudine per quel bagaglio culturale di valori e competenze, ereditato dall’Umbria, che ha guidato Michele Cinaglia e Marilena Menicucci nella vita familiare e professionale.

Sostenibilità, alta qualità, biologico, filiera corta, km0, design di ricerca e accoglienza autentica sono diventati elementi tangibili di un sistema basato sull’eccellenza e su principi etici di valore: in agricoltura, i campi umbri di proprietà vengono coltivati con olivi, grani, verdure e fatti prosperare piccoli allevamenti allo stato brado. Per valorizzare terreni e produzioni, sono stati avviati, inoltre, anche un frantoio, un molino a pietra e un impianto a legumi; attività di ristorazione di alto livello; un laboratorio di panificazioni dolci e salate; un bar-bottega e servizi pensati per nuove forme di turismo evoluto.

CM Casa Mia non è quindi solo ospitalità fuori dall’ordinario – con dettagli, per esempio, come la piscina interna riscaldata con vista sugli olivi e le SPA di alcuni casali, l’eccellenza artigiana delle cucine De Manincor, il campo da tennis privato o la scelta di pezzi storici del design italiano – ma è anche il nodo di una rete-territorio, che, se lo desiderano, gli ospiti possono incontrare per rendere infinito il perimetro della villa da loro prescelto, aprendolo all’incanto dell’Umbria.

La materia principale di cui si compongono le opere di ristrutturazione dei sei casali è l’amore. Architrave di tutto il progetto e del percorso che ha portato alla nuova vita i casali di Casa Mia è, infatti, il desiderio di salvare dall’oblio sei edifici, espressione perfetta e preziosa del genius loci.

Ad esempio Villa La Cotogna, casa natale di Luisa Spagnoli o Villa Battisole, posizionata su una collina affacciata sul lago Trasimeno a cui guardava, agli inizi del ‘900, la dimora di Vittoria Aganoor, poetessa tra le più grandi di quel periodo, autrice di numerosi versi dedicati proprio a questa altura baciata da sole, e del marito Guido Pompilj, importante figura politica che salvò il lago dal prosciugamento voluto da alcuni speculatori.

Ma, oltre che di tracce di storia, è fatta anche di materia come il cotto etrusco, il cotto umbro e le maioliche dei pavimenti; le canne lacustri, utilizzate o trasfigurate in altri materiali; la pietra che fa sì che il benessere nelle Spa sia anche per gli occhi, nonché di eredità legate all’uso che si faceva in passato di alcune aree dei casali, quali, per esempio i fienili, preservati e ritrasformati attraverso nuove destinazioni pensate per il piacere dell’abitare.

A fare da controcanto a questi elementi, la scelta ragionate e all’insegna dell’eccellenza di pezzi particolari, disseminati senza serialità tra esterni ed interni delle diverse ville, come, per esempio, le poltrone in bambù originali Bonacina, disegnate da Gio Ponti; la macchia di colore delle sedute Acapulco. Obiettivo prefissato con la fine dei lavori e l’apertura delle ville agli ospiti, ricreare le condizioni perfette per ritrovare quello che la poetessa Vittoria Aganoor diceva dell’Umbria in uno scritto destinato all’amica Nerea: “Par fatta per chi vuol pensare, ricordare, sognare indisturbato … niente vale quest’ora di estasi e di riposo innanzi alle mie colline sognanti la dolce filosofia francescana”.

Le ville

VILLA BATTISOLE

820 metri quadrati interni, 8 camere da letto, per un massimo di 16 posti letto, 16 bagni, 1 ettaro di giardino, piscina a sfioro di 6 x 18 metri, 1 campo da tennis, 1 campo da bocce, 1 area fitness con luce naturale

È la punta di diamante della collezione delle ville di CM Casa Mia: si trova nel cuore di un poggio anticamente chiamato Battisole;punto panoramico unico, con vista a 360 gradi sul lago, le sue tre isole, l’incantevole borgo di Monte del Lago e tutta la bucolica campagna dei dintorni. Gli spazi interni sono stati impreziositi dal sapiente uso di materiali ispirati al territorio, mobili su misura, opere d’arte site specifici, pezzi di design artigiano italiano.

Villa Battisole è la location perfetta da vivere in tutti i periodi dell’anno. Lo splendore del panorama è sorprendente in ogni stagione e in questo piccolo mondo a parte tutto è armonia: il rapporto con la natura, i momenti dedicati allo sport, così come quelli in cui scegliere solo il relax.

Villa Battisole si trova nel paese Monte del Lago, in una posizione isolata, ma comunque a ridosso del borgo e fisicamente la struttura poggia sul lato della collina di Montecolognola. Monte del Lago è uno dei borghi più belli che affacciano sul lago Trasimeno: situato su un piccolo promontorio, offre panorami e colori mozzafiato. Fortificato nel XIV secolo, divenne sede amministrativa dei beni del Trasimeno nel corso di tutta la dominazione pontificia, a cui è dovuta la sua importanza storica e culturale, rintracciabile anche nelle bellezze architettoniche e nei monumenti.

VILLA LA COTOGNA

250 metri quadrati interni, 4 camere da letto, 4 bagni, SPA privata,piscina 4 x 9 m

Situata vicino a Montecolognola si trova su un’incantevole collina che domina il Trasimeno, posizione strategica che permette di poter godere di una fresca brezza anche in estate. A cinque minuti di macchina, si possono raggiungere alcune spiagge in riva al lago perfettamente attrezzate.

Villa La Cotogna è ideale anche per momenti di benessere in totale intimità, grazie all’area wellness con sauna e doccia emozionale. Plus degno di nota, la piscina incorniciata dal verde, distribuita su una lunghezza di 10 metri, con una vista sulle colline che spazia fino al lago.

Una costruzione con una marcata personalità, recentemente restaurata, che offre i più alti standard in termini di comfort e di dotazioni. Le soluzioni adattate per il restauro hanno saputo definire una sobria eleganza, anche nei pezzi di arredamento e nei complementi, e la disponibilità di molto spazio.

VILLA BIANCA LA LUNA

170 metri quadrati interni, 3 camere da letto, 3 bagni, ½ ettaro di giardino, piscina 4×8 m, 5 posti letto

Spettacolari viste panoramiche, interni eleganti, ricca dotazione di comfort e una piscina panoramica con cascata che si con-fonde con il Lago Trasimeno: la villa si fregia di un portico completamente attrezzato con zona pranzo e living area all’aperto, che dissolve la divisione tra interno ed esterno anche attraverso la disposizione strategica di porte-finestre che aprono il piano terra alla piscina, ai giardini e alla vista impareggiabile sulla valle.

Il delizioso centro di San Feliciano si trova a soli 900 metri e può essere raggiunto con una facile passeggiata. Il lungolago costituisce un ideale prosieguo della villa per vivere con piacevolezza la dimensione della convivialità, tra bar e ristoranti, o per momenti romantici al tramonto o sotto il candore dei raggi lunari.

VILLA DELLE ROSE

300 metri quadrati interni, 3 camere da letto, 4 bagni, Spa privata con piscina interna panoramica riscaldata, piscina esterna con idromassaggio 4×8 m, per un massimo di 6 posti

Tratti distintivi: una posizione magica, tra le colline e la vista dall’alto, sul Lago Trasimeno, a favore dei colori che accendono il tramonto. Villa delle Rose è la scelta d’elezione per chi desideri riservatezza e quiete per immergersi completamente nell’atmosfera rilassante evocata dal verde della campagna umbra.

A circa 10 km dallo storico borgo rivierasco di Passignano, verso l’entroterra, si trova il piccolo centro di Castel Rigone, dove è presente uno dei capolavori architettonici più significativi del Rinascimento umbro: il Santuario di Maria Santissima dei Miracoli, realizzata da un allievo del Bramante.

VILLA TRASIMENA

360 metri quadrati interni, 5 camere da letto, 6 bagni, Spa con piscina interna panoramica riscaldata con cucini e vasca idromassaggio, per un massimo di 12 posti letto

Villa Trasimena è una casa da sogno, abbracciata da ettari di prato verdeggiante e uliveti argentei, che, grazie alla sua posizione, permette di trovare l’equilibrio perfetto tra una dimensione appartata e l’apertura che sa di spazi senza confini della vista a distanza ravvicinata sul blu del lago.

Un bel solarium e una piscina a sfioro, con una vista libera che abbraccia la vallata e le acque del Trasimeno sono gli elementi che magnificano l’esterno.

Villa Trasimena si trova a 15 minuti a piedi da Torricella, un piccolo borgo sulle rive del lago. Anche altre graziose cittadine, come, per esempio, Magione o Passignano, sono a breve distanza in auto e a pochi passi o con una facile pedalata, è molto facile trovare ristoranti, bar ed enoteche per vivere il territorio.

VILLA POLVESE

230 metri quadrati interni, 3 camere da letto, 4 bagni, giardino 0,3 ettari, piscina a sfioro 11×5 , per un massimo di 7 posti letto

Come Villa Trasimena, Villa Polvese si trova a 15 minuti a piedi da Torricella, un piccolo borgo sulle rive del lago. Anche altre graziose cittadine, come, per esempio, Magione o Passignano, sono a breve distanza in auto e a pochi passi o con una facile pedalata, è molto facile trovare ristoranti bar ed enoteche per vivere il territorio.

Anche per questa villa, la ricerca della perfezione del dettaglio è stata una piccola ossessione con arredi nuovissimi, pezzi vintage, elementi della tradizione recuperati, molte lampade particolari posizionate ad hoc e un lavoro sui cromatismi che crea stacchi ad effetto tra i toni caldi della pietra e del cotto e le tinte acide o fredde di sedute, imbottiti e accessori importanti. L’effetto è un’armonia ad alto tasso emozionale che appaga la vista in ogni angolo della casa. Ogni finestra offre una splendida vista e ogni camera da letto è progettata in modo unico con testiere e cuscini personalizzati per creare una suggestione specifica. Appartata e al tempo stesso a un passo dalla dolce vitalità del lago è la soluzione ideale per sia per rilassarsi sia per esplorare il territorio con grande facilità anche a piedi o in bicicletta.

Per informazioni e prenotazioni: www.cmcasamia.co

