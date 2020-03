Abbiamo un bi(sogno) è l’iniziativa nata dall’unione di quattro imprese sociali di Palermo, attive nel turismo e nella cultura, per affrontare la crisi legata all’emergenza coronavirus. Stiamo parlando di Palma Nana e Addiopizzotravel, due tour operator di turismo etico, Moltivolti, un ristorante e centro culturale multietnico, e l’Ecomuseo urbano Mare Memoria Viva.

Sono piccole realtà indipendenti che lavorano prevalentemente con le scuole. In queste ultime settimane, con il diffondersi del Covid-19 e a seguito dei legittimi provvedimenti di contenimento, hanno ricevuto la disdetta di un’intera stagione di lavoro che mette seriamente a rischio l’esistenza stessa delle organizzazioni. Il loro (bi)sogno, oggi più che mai, è lavorare e dare lavoro; accogliere; progettare e costruire.

Per superare questo momento difficile hanno deciso di mettere insieme le forze e aiutarsi a vicenda, scommettendo sui propri valori e sulle comunità, su tutti coloro che sceglieranno di sostenerne la possibilità di esistenza. Senza elemosine, ma con un meccanismo che permette di continuare a lavorare per sé e per gli altri.

Campagna crowdfunding “Abbiamo un (bi)sogno”: come funziona

Sulla piattaforma https://www.produzionidalbasso.com/project/abbiamo-un-bi-sogno/ potrete comprare uno dei “tour sospesi”: esperienze culturali, civiche e culinarie che normalmente le organizzazioni offrono alle scuole e ai viaggiatori. A loro volta, le imprese offriranno i tour ai bambini e ragazzi del territorio Palermitano che non potrebbero permetterselo e che della crisi potranno fare tesoro.

“Il nostro è un gesto di speranza” spiega Claudio Arestivo, co-fondatore di Moltivolti “ma anche di ottimismo. Sappiamo che in questo momento tantissime realtà imprenditoriali in Italia stanno vivendo il dramma dei licenziamenti e del rischio chiusura. A loro, così come anche ai nostri collaboratori vorremmo dire di non arrendersi, di non mollare e di ricercare nella cooperazione e nella solidarietà gli ingredienti per superare questo brutto momento”.

Tutte le informazioni al sito www.abbiamounbisogno.org