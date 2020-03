In risposta all’emergenza coronavirus, Audible, la piattaforma di audiolibri di Amazon, mette a disposizione di tutti gli utenti, in modo gratuito, un ampio catalogo di audiolibri, podcast, produzioni originali e file audio.

L’iniziativa #acasaconaudible nasce per incoraggiare tutti noi a volare con la fantasia, superando con la mente i confini delle nostre abitazioni. Il catalogo propone storie per bambini, titoli di scienza, podcast di crescita personale e contenuti all’insegna della comicità e del buonumore. Per usufruire di questo servizio non è necessario registrarsi: basta collegarsi al web e ascoltare i contenuti!

Perchè non approfittare di questi giorni in casa per avventurarvi nel mondo dei podcast, il fenomeno culturale-tecnologico più affascinante degli ultimi tempi? Grazie a un audiolibro potete trasformare un momento noioso, come stendere i panni o pulire casa, in uno piacevole; scoprire nuovi autori e allenare la memoria. Se soffrite di insonnia, potete smettere di “contare le pecore” e ascoltare un audiolibro, a occhi chiusi, in attesa di cadere tra le braccia di Morfeo.

Non vi resta che infilare le cuffie e riscoprire il piacere di ascoltare una storia.