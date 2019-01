Aer Lingus si rinnova

Aer Lingus ha svelato il restyling del suo brand con un nuovo logo e una nuova livrea per gli aeromobili. La nuova identità del brand supporta l’obiettivo di Aer Lingus di diventare la compagnia leader nello spazio Nord Atlantico.

Il nuovo logo conserva e rinnova l’iconico trifoglio, conferendogli un’inclinazione che simboleggia dinamismo e velocità, con foglie a cuore che riflettono il calore e l’ospitalità del brand. I clienti vedranno quattro trifogli sulla nuova livrea degli aeromobili Aer Lingus. Il primo è compreso nel nuovo logo, il secondo è posizionato sulla coda, il terzo accoglie i clienti al portellone e il quarto è posizionato sulla punta dell’ala, posizione privilegiata per uno scatto da condividere sui social.