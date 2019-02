Alto Adige Balance dà valore al tempo

Il tempo è un valore ? Assolutamente sì, il tempo è un valore e determina anche la qualità della vita. Ecco perché l’Alto Adige ha messo a punto una pausa rigenerante che ricongiunge cuore e mente attraverso le meraviglie del suo territorio, per affrontare la vita di tutti giorni con slancio ed energia. Il tempo è una risorsa molto preziosa, un bene intangibile che avvalora il rapporto di ogni individuo con la realtà. Dunque, prima ancora di perderlo, va ritrovato. Alto Adige Balance è la filosofia di vita che si pone l’obiettivo di aiutare le persone a dare valore al tempo.

Lasciarsi alle spalle la frenesia e l’affollamento di tutti i giorni per concentrarsi sull’essenziale non è un lusso, ma un dovere fondamentale per riportare la propria vita alla giusta dimensione. Un programma all’insegna del benessere psico-fisico e della ‘decelerazione’, dove l’immersione in luoghi evocativi e il contatto diretto con la natura dell’Alto Adige rappresentano la pausa più adatta per recuperare energie e entusiasmo.

Accompagnati da specialisti del luogo, gli ospiti si misureranno in memorabili attività che richiedono soltanto l’utilizzo di mente e cuore. Qualche esempio? In Val Gardena è possibile ammirare la bellezza di un panorama e catturarla per sempre, non con lo smartphone, ma disegnandola su carta con matite colorate; sul Renon si pratica l’apiterapia grazie a esercizi di respirazione che apportano beneficio al sistema immunitario, dando soluzioni naturali a problemi come asma e allergie; la Bassa Venosta, invece, invita a esplorare i sentieri della meditazione e del silenzio alla scoperta di chiese, santuari e monasteri nascosti. Tutte esperienze della durata per lo più di mezza giornata, a eccezione delle due grandi novità dell’edizione 2019: la settimana Balance attorno alla cascata di Parcines e i tre giorni tra i monti della Valle Aurina.

L’energia e la forza della natura sono le grandi protagoniste di queste due proposte, con una piccola sfumatura: meditazione, bagno nella foresta e climatoterapia nel primo caso, dove il potere dell’acqua della cascata di Parcines incide sul benessere e sullo stato di salute di chi la vive. Una settimana di relax personalizzata, organizzata sulla base di un programma ad hoc che prende in considerazione alcuni parametri vitali degli ospiti – tra cui la frequenza cardiaca – discussi, poi, con un esperto sul posto. Nel secondo caso, entra in scena la montagna più autentica e selvaggia della Valle Aurina: un ritorno all’origine grazie a un’escursione speciale dedicata allo jodel che insegna a conoscere la propria voce. Dopo una serie di soste presso chiesette e malghe, si arriva alla sera quando, all’aperto, sarà imbastita una cena a base di erbe aromatiche e frutti raccolti nel bosco. A quel punto, si potrà trascorrere la prima notte nel tepore di un’autentica casa contadina e, la seconda notte, in tenda per ammirare il magico cielo stellato dell’Alto Adige.