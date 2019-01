Altopiano del Renon: un inverno ancora tutto da vivere

Continua la stagione invernale sull’altipiano del Renon, vera e propria oasi alpina a due passi da Bolzano, raggiungibile in appena 12 minuti con la funivia che parte dal capoluogo altoatesino. Tra gli appuntamenti in primo piano, Pistnkuchl, l’evento gastronomico che il 26 gennaio vedrà protagonisti sei chef d’eccellenza della zona e altrettanti rifugi lungo i sentieri e le piste del Corno del Renon. Ecco l’elenco degli chef e delle baite coinvolte:

Berghotel Zum Zirm: Richy Mezei del ristorante Buffalo a Graz, in Austria – “Semifreddo di pera Kloatze in mantello di biscotto con sorbetto alla mela verde e spinaci”

Albergo Pemmern: Monika Kröss – Zuppa di barbabietole con gnocchetti di semolino e Speck

Trattoria Schwarzseespitze: Christian Plunger, Exclusive Catering Solutions Collalbo – “Gnocchi di patate con ragù di selvaggina”

Albergo Unterhorn: Theo Francescutto della trattoria Himmelreich Collalbo – “Orecchiette con pesce spada e nero di seppia”

Baita Feltuner: Wolfgang Fink, trattoria Maria Saal Monte di Mezzo – “Ragù di spalla di vitello con polenta alla cipolla e radicette”

Schofstoll: Florian Schweigkofler del ristorante Wiesenheim Collalbo – “Testina di vitello all´agro – un po’ diverso!” (Bruschetta di pane nero con testina di vitello all’agro tiepida con tartufo nero e cetrioli).

Per l’occasione, a ciascun visitatore è consegnato un “pass gastronomico” sul quale apporre i timbri per ogni portata gustata. A coloro che, nel corso della giornata e in qualsiasi rifugio, collezionano almeno quattro timbri, è riservata una sorpresa a tema. La kermesse si concluderà nel pomeriggio con una degustazione di vini con presso lo Ziglu a Pemmern. Inoltre, gli appassionati di cucina possono richiedere il testo delle ricette dei piatti della giornata direttamente ai gestori dei vari rifugi.

Ulteriori informazioni al link:

www.ritten.com/it/vacanze-altoadige/manifestazioni.html?event=8

Tra gli appuntamenti per gli amanti della montagna, spicca infine l’Alba al Corno del Renon: in programma il prossimo 17 marzo, prevede viaggio in cabinovia, colazione alla Cima Lago Nero con prodotti locali e un’escursione guidata lungo il sentiero Cieloronda.

Per informazioni sui prezzi:

www.ritten.com/it/vacanze-altoadige/manifestazioni.html?event=13

Dal pond hockey al duathlon, con offerte ad hoc

Tanti gli eventi per gli appassionati di sport invernali, tutti da vivere con le offerte proposte dalle strutture convenzionate. Dal 15 al 17 febbraio sarà di scena il pond hockey, ovvero l’hockey nella sua forma più pura. Sul Renon, i bastoni da hockey vengono branditi sin dall’inizio del XX secolo e qui si avvertono con forza le radici dello sport di squadra più veloce del mondo. In occasione del 3° European Pond Hockey Championship, offerte a partire da 76 € a persona, con 2 pernottamenti. Tra i grandi appuntamenti per gli amanti dello sport, spicca infine la Horn Attacke del 9 marzo 2019, la gara di duathlon che prevede 20 km di corsa da Bolzano a Pemmern, seguiti da 2.000 metri di dislivello fino al Corno del Renon (scialpinismo). Per ulteriori informazioni: www.hornattacke.com

Attività per chi non scia

Tante le escursioni da fare a piedi o con le ciaspole, grazie ai sentieri panoramici invernali ben segnalati, alcuni dei quali percorribili pure con i passeggini. Imperdibile poi il Panorama Tour invernale: dalla cabinovia Cima Lago Nero, è un percorso di circa 2 ore e mezza con una vista indimenticabile sulle Dolomiti (per tutti i percorsi www.ritten.com/it/vacanze-altoadige/inverno/escursioni-invernali.html). E poi ancora il pattinaggio, quest’ultimo da provare sull’anello di ghiaccio di Collalbo (l’Arena Ritten, pista all’aperto di 400 metri, particolarmente veloce) o sul più romantico laghetto di Costalovara, ghiacciato da inizio dicembre a inizio marzo, immersi in uno scenario da favola. E poi ancora randonnée a cavallo sulla neve in paesaggi da fiaba.

Skipass gratuito per i più piccoli e pacchetto invernale del benessere: sul Renon c’è un’offerta per ogni periodo.

L’altipiano del Renon è una meta ideale per tutto l’inverno, specialmente per gli appassionati dello sci “slow”: merito della sua posizione, dei tanti giorni di sole e delle tariffe competitive: tutte cose che fanno del Renon una valida alternativa rispetto ai grandi domaine skiable. Qui il comprensorio sciistico del Corno del Renon (che si sviluppa dai 1.530 ai 2.260 metridi altitudine) mette infatti a disposizione degli appassionati 15 km di piste, ampie e panoramiche, dove è possibile godersi la vista spettacolare sulle vette dolomitiche – dal Gruppo del Sella allo Sciliar – per una autentica full immersion nella natura.

Tra le offerte, particolarmente conveniente è quella per la “settimana bianca in Alto Adige”, valida fino al 2 marzo e dal 9 al 24 marzo: 7 notti a partire da 309 euro a persona, incluso skipass per 4 giorni e prima colazione (un bambino inferiore ai 6 anni dorme gratuitamente nella stanza dei genitori). Inoltre, dal 16 al 23 marzo, è in programma la “Family week” (www.ritten.com/it/famiglie/consigli-per-la-famiglia/inverno.html), che prevede uno speciale programma per bimbi (corso di sci al mattino, e poi nel pomeriggio attività come visita alla fattoria, passeggiate sulle tracce degli animali o un piccolo corso di cucina – costo totale, 120 euro a bambino).

Per quanto riguarda invece le tariffe-base, il giornaliero per adulti costa 28 euro, per bambini nati tra il 2004 e il 2010, 19 euro (sotto gli 8 anni gratis) e sono previsti inoltre pacchetti famiglie e tessere a punti (info www.ritten.com/it/altipiano/corno-del-renon/prezzi.html.). Per gli sciatori più piccini, la scuola di sci Corno del Renon è perfetta: l’atmosfera è amichevole e i maestri di sci hanno un approccio giocoso e divertente, grazie anche alla notevole esperienza nell’insegnamento. La scuola è inoltre dotata di un campo prova presso la stazione intermedia della cabinovia, con due varianti di tracciato e un “tappeto magico” per il trasporto dei bambini. Ma le piste ampie, i comodi accessi agli impianti di risalita e lo snowpark presso la stazione intermedia del Pemmern, aspettano anche le evoluzioni dei freestyler, mentre non manca una snow-kite zone, poco sotto la cima del Corno del Renon, per volteggiare sopra i pendii innevati. Per gli appassionati di sci di fondo, sono a disposizione piste perfettamente preparate in un contesto spettacolare, dal facile anello per principianti di 5 chilometri, alla più impegnativa pista di 35 chilometri.

Gli impianti del Corno del Renon sono facilmente raggiungibili anche per chi parte da Bolzano: dal capoluogo partono, ogni ora, autobus di linea diretti a Collalbo e poi alla stazione a valle di Pemmern (dove si trova anche un ampio parcheggio, per chi preferisce usare l’auto), da dove parte la cabinovia a 8 posti fino alla Punta Lago Nero. Oppure con la Funivia del Renon si può raggiungere Soprabolzano in pochi minuti, poi prendere il trenino fino a Collalbo, infine l’autobus di linea fino a Pemmern(e con la RittenCard si usufruisce di tutti questi mezzi di trasporto gratuitamente: per info www.renon.com/it/scoprire-renon/rittencard).

La chiusura degli impianti è prevista per il 24 marzo 2019.

Calendario eventi:

· Giornata gastronomica sulla neve al Corno del Renon: 26 gennaio 2019, gastronomia d’alta quota e di alto livello, con sei chef d’eccezione

· Campionati europei di Pond Hockey: 15-16 febbraio

· L’alba al Corno del Renon: 17 marzo 2019, con viaggio in cabinovia e colazione alla Cima Lago Nero ed escursione guidata

· Horn Attacke: 9 marzo 2019,gara di podismo + scialpinismo su 20 km e 2000 metri di dislivello sino al Corno di Sopra