Asiago: un autunno ricco di appuntamenti

L’autunno è la stagione perfetta per scoprire le montagne, i colori e i sapori di Asiago, nel cuore del Veneto. Proprio in questo periodo dell’anno la zona propone un ricco calendario di eventi, sagre, camminate e iniziative per per immergersi a 360 gradi nella bellezza del territorio.

Made in Malga: 6-8 / 13-15 settembre

Due fine settimana dedicati ai formaggi di montagna, con una particolare attenzione all’Asiago, ovviamente. Appassionati, foodies, chef, selezionatori e curiosi si danno appuntamento per gustare il meglio della produzione, ma anche per entrare in contatto con un mondo antico eppure sempre capace di rigenerarsi. In paese si terranno la mostra mercato, i laboratori con degustazioni guidate, l’osteria di montagna, i concerti e le proiezioni di film di montagna. Le malghe saranno invece meta di escursioni guidate e laboratori.

Fiera di San Matteo: 21 settembre e Transumanza 27 settembre

Asiago ha un’anima antica che vive nelle sue manifestazioni popolari. Tra queste spiccano la Fiera di San Matteo, il patrono, e la transumanza, il ritorno annuale delle mucche dai pascoli erbosi alle stalle a valle. Il 21 settembre le vie centrali ospiteranno un grande mercato all’aperto, con stand di abbigliamento e prodotti, tanti dolci, musica e animazione per tutte le età. La settimana dopo è quella della transumanza: il 27 settembre le mandrie sfileranno in centro tra due ali di folla, ricevendo il tradizionale campanaccio, la “ciocca”, simbolo di buon auspicio.

Asiago Foliage: 19-20 ottobre

Asiago Foliage è il concorso di fotografia che ogni anno celebra la bellezza del territorio quando si accende dei colori autunnali. Tanti sono i fotografi, professionisti, dilettanti e semplici appassionati che esplorano la montagna dell’altopiano alla ricerca dello scatto perfetto. Il culmine di Asiago Foliage è la festa che si tiene il 19-20 ottobre nelle vie e nelle piazze del centro: non solo i ristoranti e i negozi proporranno menu a tema, ma verranno anche organizzati laboratori creativi, degustazioni, mercati artigianali, convegni e concerti.

Weekend con le guide

I weekend autunnali sono perfetti per esplorare gli itinerari del territorio di Asiago. “Guide Altopiano” e “Asiago Guide” propongono escursioni suddivise per grado di difficoltà, facili, medie o impegnative. Percorsi che si rivelano una scoperta nella scoperta, dal momento che vengono abbinati a temi letterari, naturalistici e storici. Una passeggiata diventa così l’occasione per viaggiare nel tempo tornando ai tempi della Grande Guerra, dedicarsi alla fotografia, appassionarsi di letteratura e perfino di astronomia. Per non parlare della passione per la buona tavola, con i tour nelle malghe o alla ricerca di prodotti locali tipici della montagna.