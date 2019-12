Ogni giorno, uscito dal lavoro, Horst fa un bagnetto nel lago Hechtsee. Anche d’inverno con la temperatura dell’acqua a 4 centigradi. Una nuotatina di 20 minuti nella natura incontaminata, tra corone di montagne. Poi tremante come una foglia, aspetta il pesce alla grigia del ristorante Seearena Hechtsee che da sul lago. Risultato: mai un raffreddore. Horst arriva da Kufstein, un paio di km da qui, storica città dominata da una formidabile fortezza: naturalmente piena di storie, segreti e forse fantasmi. È qui, nel cortile, ai piedi dei possenti torrioni, che durante l’Avvento va in scena il mercatino di Natale. Ci sono anche pastori con mantelli e lanterne che intonano gli Anklopfler, antichi canti sulla storia di Gesù. L’atmosfera natalizia avvolge persino le casematte (le antiche abitazioni del castello): ogni spazio è occupato da artigiani dalle vicine vallate che espongono le loro opere, dei più variegati materiali: ferro, legno, lana, tessuti. Troverete grappe, distillati, confetture casalinghe, dolci, tessuti, sculture.

La festa inonda anche lo stadtpark, in pieno centro storico. Uno spazio di luci e odori dove gustare ottime specialità locali. Poi calpestate il ciottolato di Römerhofgasse, intatta stradina medievale lambita da case secolari, pitture e vecchie insegne in ferro battuto. Un tuffo nei secoli. È qui che aleggia la leggenda del gatto nero. Si dice frequentasse una misteriosa caverna dove oggi si trova l’affascinante Stollen 1930, lunghissimo gin bar scavato nella roccia. Ci sono più di 1000 tipi di gin, da ogni angolo del mondo. Nei dintorni di Kufstein potete raggiungere a piedi, sulla cima di una fitta faggeta, la chiesetta di Thierberg, visitare il centro equestre Fohlenhof Ebbs dove risiedono magnifici cavalli di razza Haflinger o ammirare dal vivo il lavoro degli operai della storica vetreria Riedel: armeggiano a temperature torride, intorno a infuocati forni. Kufstein, capoluogo del Tirolo, è solo uno dei tanti grani del rosario di paesi e piccole città che ogni anno sprofondano nella magica atmosfera dell’Avvento. Basta infatti un’ora di treno per sconfinare nei borghi natalizi annidati tra le valli intorno a Innsbruck. A Rattenberg, la più piccola città dell’Austria, il mercatino va in scena sul far della sera, con esplosioni di luci e colori. Qui potete anche assistere alla produzione artigianale del vetro soffiato, e creare voi stessi la vostra palla di Natale, assistere alla preparazione della corona dell’Avvento con candele rosse e rametti di sempreverdi e poi sedervi al caffè Hacker dove il maestro pasticcere Reinhard e la sua equipe decorano ottimi biscotti natalizi al pan di zenzero, alcuni con le facce di diavoli. E infatti qui intorno, tra i monti, va in scena il 5 dicembre di ogni anno la sfilata dei Krampus, una delle più arcaiche e misteriose feste dell’arco alpino. I partecipanti indossano terrificanti maschere di legno e così agghindati se ne vanno per i paesi a seminare ancestrali paure.

Anche nella vicina Hall in Tirol, famosissima nei secoli andati per l’estrazione del sale, va in scena un coinvolgente mercatino di Natale: le casette di legno piene di sorprese sono raggruppate in uno dei centri storici più intatti d’Austria. Nella Rocca di Hasegg invece, che pare la dimora di una fattucchiera, non perdete il Museo della Zecca con le secolari monete e le originali macchine del conio. Poi naturalmente c’è Wattens; qui le sfavillanti luci del museo Swarovski, annunciato da un gigante, sono in sintonia con le oniriche atmosfere dell’Avvento. Sembra di entrare in una fiaba mentre si percorrono saloni inondati di luci. I mondi di cristallo s’infiammano: prendono vita. Di Swarovski ci sono anche i cannocchiali. Portateli con voi durante le escursioni nell’incontaminato Parco Naturale di Karwendel. Servono a rincorrere voli d’uccelli nei grigi cieli invernali. E a scovare tracce d’animali quando le nevicate ricoprono i sentieri di magia.

Contatti utili

Tutte le informazioni sui Mercatini di Natale in Tirolo, in Austria: www.avventointirolo.com

Regione Hall-Wattens: https://www.hall-wattens.at/it/

Regione Innsbruck: https://www.innsbruck.info/it/

Regione Alpbachtal: https://www.alpbachtal.at/it