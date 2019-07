Avventure per bambini coraggiosi a Tarvisio con la Forest Camp Card

Non mancano le iniziative e le avventure per i più piccoli durante il periodo estivo nel comune di Tarvisio, in provincia di Udine. Grande merito va al progetto ideato dal Comune Forest Camp, un contenitore di eventi e attrazioni per grandi e piccoli, concepito per promuovere le attività all’aria aperta a contatto con la natura.

Parco Avventura Sella Nevea

Il Parco Avventura Sella Nevea, situato nel comprensorio del Tarvisiano, è un parco divertimenti davvero speciale, dove si può praticare il Tarzaning o Treeclimbing. In un bosco di 8 mila metri quadrati, ci si arrampica e ci si sposta con un’imbragatura identica a quella usata per l’arrampicata in montagna. Cinque percorsi acrobatici, di difficoltà crescente, in cui il bambino si sposta tra gli alberi sui quali sono collocate piattaforme aeree ad altezze variabili, con varie attrezzature: passerelle, funi, ponti tibetani, carrucole, liane e ponti sospesi, in totale sicurezza.

Immerso nella natura, ai piedi dei massicci del Canin e del Montasio, al Parco Avventura Sella Nevea possono entrare i bambini dai tre anni in su. I possessori di Forest Camp Card, la chip card nominativa che permette di fruire di speciali promozioni, potranno usufruire di uno sconto del 30% per accedere a questa emozionante attrazione.

Fun Bob

Altrettanto divertente il Fun Bob, situato nella Piana dell’Angelo di Tarvisio. Un bob su rotaia per scendere a tutta velocità attraversando magici boschi, sorvolando prati fioriti, curvando su pendii stretti, in mezzo al verde della località turistica friulana, che si trova nell’angolo più remoto della provincia di Udine, proprio al confine con Austria e Slovenia. Un nuovo modo di divertirsi in montagna d’estate: un percorso di 880 metri di lunghezza e 73 di dislivello. Per i più coraggiosi, le emozioni forti sono assicurate, mentre i più timorosi potranno dosare la velocità azionando i freni e godersi il meraviglioso panorama. I possessori di Forest Camp Card hanno a disposizione tre corse gratuite e un ingresso free al parco giochi adiacente.

Forest Camp Card può essere attivata per 3 giorni, al costo di 35 euro, oppure per 7 giorni, a 50 euro.