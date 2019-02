Bord Bia: va in scena il cibo irlandese

Il cibo è sempre più espressione della cultura di una nazione. Bord Bia, ente governativo per la promozione del food e beverage irlandese, e METRO, uno dei maggiori gruppi distributivi internazionali di vendita all’ingrosso con un orientamento particolare alla ristorazione, celebrano la loro collaborazione grazie a “Food Ireland: il menu gourmet di San Patrizio”, due eventi speciali che hanno l’obiettivo di valorizzare i prodotti gastronomici irlandesi attraverso l’organizzazione di show cooking condotti da Andrea Fusco, Chef Patron del ristorante “Giuda Ballerino!” di Roma e membro dello Chefs’ Irish Beef Club (CIBC) che raccoglie le eccellenze della ristorazione a livello internazionale accomunate dalla passione verso le prestigiose materie prime dell’Isola di Smeraldo, con una attenzione particolare al manzo irlandese. I due eventi, organizzati per celebrare la data del 17 marzo, giorno di S. Patrizio patrono d’Irlanda, saranno rivolti a Chef e ristoratori e si svolgeranno all’interno delle Metro Academy di Roma e Milano, spazi innovativi dedicati all’organizzazione di cooking e cocktail session, destinati a professionisti del mondo Horeca.

Il primo evento si svolgerà a Roma, il prossimo 22 febbraio dalle 15 alle 17, nello spazio situato all’interno del punto vendita METRO di via del Pescaccio 90. Si inizierà con una panoramica sui prodotti irlandesi a cui seguirà un workshop formativo focalizzato sulle carni, tenuto dal Maestro Macellaio Giorgio Pellegrini (foto qui sotto), Presidente dell’Associazione Macellai di Milano. La scelta della data di Roma non è casuale in quanto, due giorni dopo, il 24 febbraio, la nostra nazionale di rugby affronterà l’Irlanda nell’ambito del torneo Sei Nazioni.

Infine toccherà proprio ad Andrea Fusco (nella foto di apertura) presentare il proprio menù “gourmet” creato in onore del St. Patrick’s Day che si terrà pochi giorni dopo. Lo chef, che ama da sempre creare legami stretti tra cibo e creatività giocando con le tradizioni e ricercando i giusti ingredienti, preparerà per l’occasione un antipasto di Tartare di manzo irlandese con robiola, gel di Consommé e misticanza, a seguire Tortelli di agnello irlandese, zucca, pomodorini e broccoletti, e per concludere Scampi irlandesi cotti e crudi con carpaccio di agnello irlandese dry age.

Lo stesso format verrà replicato a Milano, il prossimo 4 marzo, presso la Metro Academy del punto vendita METRO San Donato in via XXV Aprile 23. Per partecipare agli eventi basta registrarsi sul sito internet della Metro Academy www.metroacademy.it