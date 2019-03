British Airways amplia la sua offerta per raggiungere Londra

British Airways annuncia una nuova rotta che permetterà ai viaggiatori italiani di raggiungere durante tutto l’anno Londra (aeroporto di Gatwick) partendo da Milano (aeroporto di Bergamo – Orio al Serio). Il servizio prevede sei voli a settimana e inizierà il 1 settembre 2019 con la possibilità di prenotare su BA.com già da oggi. L’aeroporto di Gatwick è situato 45 km a sud della capitale inglese, e oltre ad essere ben collegato con il centro città di Londra, che si può raggiungere in 30 minuti, rappresenta anche l’approdo perfetto per chiunque voglia esplorare la costa sud della Gran Bretagna, così come le contee che si trovano nel sud-ovest dell’Inghilterra.

Adam Carson, Amministratore Delegato della British Airways di Gatwick, ha dichiarato: “La rotta Orio al Serio – Gatwick arricchisce ulteriormente la pipeline di British Airways e conferma l’intenzione della compagnia di voler connettere sempre meglio le destinazioni già esistenti con il lancio di nuove rotte e destinazioni, attraendo sia la clientela turistica che quella che viaggia per affari. Inoltre la nuova rotta annunciata oggi collega due aereoporti strategici per le destinazioni di Milano e Londra; infatti l’aereoporto di Orio al Serio è ottimamente posizionato per una pausa in città, una visita estiva ai laghi o anche una vacanza sulle Alpi, mentre l’aereoporto di Gatwick è il secondo aereoporto più importante di Londra dopo Heathhow.“

E’ possibile prenotare da oggi su ba.com i voli a partire dal 1° settembre, operativi tutti i giorni della settimana escluso il sabato. Le tariffe partono da 29 euro a tratta in Euro Traveller e 115 euro in Club Europe, e i clienti possono scegliere di risparmiare sul costo dei voli utilizzando il pagamento parziale con i punti Avios. Infatti i punti Avios e Tier accumulati grazie alle prenotazioni consentono ai clienti di usufruire di una serie di sconti su destinazione e posti a sedere. La nuova destinazione viene lanciata nell’ambito del piano di investimento British Airways di 6,5 miliardi di sterline per migliorare i servizi alla clientiela, prevedendo nuovi velivoli, nuove cabine, nuovi servizi catering, nuove lounge, Wi-Fi a bordo e nuove rotte.