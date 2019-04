British Airways e la birra più “alta” mai prodotta al mondo

Bere una birra prodotta a oltre 12.000 metri di altitudine. Fantascienza? No realtà, grazie a un’iniziativa di British Airways. La compagnia di bandiera inglese e il birrificio artigianale scozzese BrewDog hanno collaborato per creare una birra IPA Transatlantic e celebrare insieme il centenario della compagnia aerea e la prima birra prodotta al mondo a 40.000 piedi di altitudine. Con l’aiuto del personale di bordo, i fondatori di Brew Dog, Martin Dickie e James Watt, hanno iniziato il processo di produzione a bordo di uno dei Boeing 787 Dreamliner della compagnia aerea, mentre viaggiava a 500 miglia all’ora sul nord della Scozia.

I birrai esperti hanno miscelato acqua, luppolo e orzo nei produttori di bevande installati a bordo per avviare la parte di frantumazione del processo di birrificazione. Le apposite lattine dell’IPA, denominate Speed ​​Bird 100 saranno disponibili esclusivamente per i clienti British Airways a bordo di tutti i voli a lungo e a corto raggio e in lounge selezionate a partire dal 1 ° maggio. La ricetta è stata specificamente ideata per funzionare perfettamente in aria e adattarsi alla riduzione della sensibilità al gusto e all’odore ad alta quota.

Come altra novità, Brew Dog aprirà il suo primo bar a New York nella Club Lounge di British Airways presso il Terminal 7 di JFK. I clienti potranno gustare oltre a Speed ​​Bird 100 le altre birre artigianali di Brew Dog. Il nuovo Club Lounge della British Airways a JFK aprirà questa primavera, a conclusione dell’investimento della compagnia aerea nel Terminal 7. I viaggiatori potranno vedere la realizzazione di Speed ​​bird 100 sul circuito di intrattenimento in volo della compagnia aerea da luglio.

British Airways produrrà una serie di “edizioni del centenario” in collaborazione con marchi britannici durante l’anno commemorativo. La compagnia aerea ha collaborato con l’azienda britannica di orologi di lusso Bremont per lanciare un nuovo orologio in edizione limitata prodotto con il metallo di uno dei più famosi e iconici aerei della storia: il Concorde. Nell’ambito dell’investimento da 6,5 ​​miliardi di sterline di British Airways a favore della clientela, la compagnia aerea ha anche recentemente adottato le nuove poltrone per la business class, apportato modifiche alle cabine First, World Traveller Plus e World Traveller e offerto un nuovo catering in stile ristorante di Do & Co. British Airways sta introducendo il Wi-Fi migliore, aprendo nuove lounge in tutto il mondo e aggiungendo 15 nuove rotte.