In tempi di quarantena, anche l’esperienza del pellegrinaggio cambia forma e diventa virtuale. A chi manca immergersi e camminare nella natura, l’Associazione Cammino di Sant’Agostino ha messo online un tour visivo che permette di percorrere a volo di uccello l’intero cammino dedicato ai luoghi del Santo della Grazia.

Il Cammino di Sant’Agostino

Soprannominato il “Cammino della Rosa” per la forma del suo tracciato, il Cammino di Sant’Agostino è un percorso di 620 km da percorrere a piedi o in bicicletta che attraversa ben sette province lombarde. Nasce per creare un collegamento tra cinquanta Santuari mariani della Lombardia e tre località segnate dal passaggio di Agostino da Ippona:

Rus Cassiciacum (Cassago Brianza), luogo della confessione del Santo

Milano, capitale imperiale e luogo del battesimo

Pavia, dove si trovano le sue reliquie

Il Cammino di Sant’Agostino tocca importanti siti artistici del territorio brianzolo: chiese, basiliche, monasteri, meravigliosi parchi e ville. A questo percorso si possono aggiungere i 150 km dell’antica via del Sale che collega Pavia a Genova, percorrendo l’itinerario seguito dal re longobardo Liutprando nella traslazione delle reliquie agostiniane da Genova a Pavia. Per questa parte di cammino occorrono dieci giorni.

Il cammino virtuale

Oggi potete percorrere l’intero cammino da casa, da telefono o computer, e passare una parte della vostra giornata a “contatto” con la natura, accompagnati da un piacevole sottofondo musicale. “Non sarà come percorrerlo direttamente, ma almeno è una prima intrigante anticipazione ‘dal divano’ che consente di conoscere questo pellegrinaggio senza uscire dalla porta di casa”, spiega l’Associazione Cammino di Sant’Agostino.

Qui trovate tutti e sette i video per provare quest’esperienza di pellegrinaggio virtuale, nella speranza di poterla poi vivere in prima persona, seguendo l’insegnamento dello stesso Sant’Agostino: “Il mondo è un libro e chi non viaggia ne conosce solo una pagina.”

Giornate 1-5: da Monza a Monguzzo

Giornate 6-10: da Monguzzo a Bevera di Barzago

Giornate 11-15: da Bevera di Barzago a Monza

Giornate 16-19: da Monza a Milano per Busto Arsizio

Giornate 20-23: da Milano a Monza per Caravaggio

Giornate 24-26: da Monza a Pavia per Milano