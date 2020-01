Tutti la conoscono per la Costiera Amalfitana, il Vesuvio, Napoli e la Reggia di Caserta; per la pizza e la mozzarella, il caffè e le tante tradizioni. Ma c’è anche una Campania più nascosta e silenziosa: è la Campania dei borghi, lontana dal mare e dal turismo di massa.

Qui vi raccontiamo tre borghi della Campania, per chi vuole allontanarsi dalle solite rotte e scoprire un altro aspetto di questa unica, meravigliosa terra.

Sant’Agata de’ Goti

Sant’Agata de’ Goti è un borgo pittoresco sulle verdi colline al confine tra Caserta e Benevento. Vanta una posizione unica: si trova a picco su uno sperone di tufo, tanto che le antiche case che circondano il paese si affacciano direttamente sui valloni verdi e sembrano sempre sul punto di rotolare a fondo valle. Soprannominata la “perla del Sannio”, Sant’Agata de Goti è un gioiello medioevale ricco di storia, antiche chiese e resti di epoca romana. Da non perdere l’acquedotto Carolino, progettato da Vanvitelli e patrimonio UNESCO dal 1997.

Casertavecchia

Tutti conoscono la reggia di Caserta, ma in pochi hanno sentito nominare il borgo di Casertavecchia, a 400 metri sul mare e a soli 10 chilometri da Caserta. In questo piccolo paese ricco di storia si respira un’atmosfera magica, quasi da favola: è il posto giusto per chi vuole rilassarsi e passeggiare senza fretta. Da non perdere il Duomo, l’edificio religioso più suggestivo della zona, e l’Eremo di San Vitaliano, immerso nei boschi. Tra le vie strette del centro di Casertavecchia si trovano anche tanti ristorantini tipici dove provare le specialità del territorio.

Caiazzo

Disteso sulla collina e circondato dai boschi, il paese di Caiazzo si trova a 200 metri sul mare e conta poco più di cinquemila abitanti. Perdetevi tra i vicoli e le viuzze di pietra di questo piccolo borgo medioevale, dove a ogni angolo incontrerete chiese, piazze, cortili e palazzi ricchi di storia, come il barocco Palazzo Santoro e Palazzo Savastano. Ed è proprio a Caiazzo che Franco Pepe, uno dei migliori pizzaioli al mondo, ha aperto la pizzeria Pepe in Grani: prenotate con anticipo e non perdetevi la sua pizza per nulla al mondo.

