Torna anche quest’anno l’appuntamento con Cantine Aperte a Natale, l’evento che raccoglie gli enoturisti in centinaia di cantine in tutta Italia per brindare alle feste di fine anno assieme al Movimento Turismo del Vino (MTV).

A partire da inizio dicembre, Cantine Aperte a Natale trasforma i luoghi del vino in mercatini natalizi e apre le porte delle aziende anche nel periodo delle feste, fra maxi panettoni, degustazioni, acquisti locali e attività rivolte ai più piccoli, come cacce al tesoro tra le botti, favole di Natale sotto l’albero e laboratori sensoriali. L’appuntamento sarà infatti l’occasione giusta per pensare ai regali di Natale, prediligendo oggetti, prodotti e cesti di artigiani e produttori locali. Tra brindisi e strenne sono moltissimi gli appuntamenti che si svolgeranno per tutto il mese di dicembre, in aggiornamento costante sul sito www.movimentoturismovino.it

MTV Basilicata attende gli enoturisti con visite, degustazioni e mercatini tipici in cui farà una visita anche Babbo Natale per la consegna delle letterine. In Emilia Romagna le cantine accoglieranno visitatori e appassionati con camminate tra le vigne e nei borghi storici, assaggi di Panettone Artigianale alla Malvasia, banchi degustazione e vendita di vini e confezioni natalizie con i prodotti tipici. MTV Friuli Venezia Giulia attende il Natale con degustazioni, visite in cantina, percorsi enogastronomici e presepi all’aperto. Spazio anche all’arte, con mostre di pittura in cantina, e alla natura con la collaborazioni di erboristi che, partendo dai sentori dei vini, illustreranno le proprietà di alcune piante officinali e degli elementi nutritivi presenti nei vini stessi.

In Puglia il popolo degli enoturisti sarà accolto in cantina per vivere una giornata che anticipa il clima allegro e caloroso delle feste: un’opportunità imperdibile per degustare e scegliere i vini che allieteranno le imminenti festività o per acquistare preziosi doni di Natale. Per l’occasione, infatti, in tutte le cantine sono allestiti corner di vendita e mercatini natalizi che propongono idee regalo originali e di qualità.

In Toscana, a partire dall’Immacolata e per tutto il mese di dicembre, il format che porta i tanti winelovers alla scoperta dei vini delle feste è il momento perfetto per scegliere le etichette da abbinare ai menu del periodo natalizio grazie ai preziosi suggerimenti dei produttori. Un’attenzione particolare sarà rivolta anche alle famiglie, che potranno passare un pomeriggio in cantina facendo conoscere ai più piccoli il magico mondo del vino grazie a tante iniziative come i tradizionali giochi toscani delle feste (la “ruzzola del panforte”, un antico gioco da fare sui tavoli di casa facendo rotolare uno dei dolci senesi più conosciuti nel periodo natalizio) e attività di tipo didattico per un avvicinamento graduale al mondo del vino. Ancora caccia al tesoro tra le botti e favole di Natale sotto l’albero, mentre per i più grandi si va dalla SPA con i bagni e i massaggi al vino, fino ad assaggi di prodotti tipici in abbinamento ai vini delle cantine, verticali di vecchie annate, mostre, concerti e persino degustazioni enomusicali.

Anche in Trentino Alto Adige Cantine Aperte a Natale trasferisce la magica atmosfera delle feste in cantina. Quattro date per visitare le aziende, per pensare ai regali da portare sotto l’albero e brindare all’arrivo di una nuova stagione, ricca di appuntamenti e iniziative. I vignaioli di MTV Trentino Alto Adige proporranno degustazioni, ricette della tradizione, musica e confezioni regalo create ad hoc. L’atmosfera natalizia farà da cornice a questo magico evento di condivisione e felicità per una giornata all’insegna del divertimento e del buon vino anche per le cantine di MTV Veneto, che attendono i visitatori in azienda con degustazioni, spettacoli di magia, dolci di Natale e magiche cene degli auguri.