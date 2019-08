Castello di Gorizia: le nuove video guide firmate ETT

Grande novità per i visitatori del Castello di Gorizia: è ora disponibile la video guida gratuita realizzata da ETT che guida alla scoperta di questo luogo storico.

Si tratta di un’applicazione fruibile tramite i tablet che si noleggiano all’ingresso del castello. Quattro avatar guideranno i visitatori in un percorso studiato ad hoc e personalizzabile in base all’età (under 14, over 14, adulti ed esperti) lungo i tre piani della struttura, alla scoperta di fatti storici, segreti, aneddoti e curiosità sul cuore antico della città.

Grazie alla tecnologia Beacon, all’accesso nelle varie sale, il tablet segnalerà la posizione del visitatore senza bisogno di consultare la mappa, che rimane comunque a disposizione per scoprire le altre zone del castello. Oltre a contenere foto, contenuti audio e video, le guide propongono ricostruzioni in 3D e contenuti 360° che valorizzano la visita. Ad arricchire gli itinerari, disponibili in quattro diverse lingue – italiano, inglese, sloveno, tedesco- due giochi che riprendono la storia e le ambientazioni del castello e che saranno a disposizione dei più piccoli, per imparare divertendosi.

Diventa così possibile immergersi nel Castello di Gorizia con occhi nuovi, sfruttando la tecnologia per dare un valore aggiunto a un luogo già di per sé ricco di cultura e tradizioni.