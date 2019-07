Catalunya, la destinazione più amata dalle famiglie

Ottimo cibo, natura mozzafiato e mare cristallino: la Catalunya è una destinazione particolarmente amata dalle famiglie in cerca di relax e benessere. Non a caso in tutta la regione ci sono ben 26 destinazioni che hanno ottenuto il sigillo “turismo in famiglia”.

Costa Barcelona

Partendo dalla Costa Barcelona, a nord della città si trova Calella: Platja de les Roques, Platja de Garbí e Platja Gran sono perfette per le famiglie. Anche l’offerta gastronomica è eccellente e il cibo viene vissuto come un piacere autentico, grazie alle grigliate di pesce e le imperdibili tapas da assaporare sul mare. A quindici minuti a sud di Barcellona c’è invece Castelldefels, un concentrato di alloggi e strutture pensate per famiglie, grazie anche ai tanti villaggi che offrono un divertente intrattenimento per i più piccoli.

Costa Brava

Sant Pere Pescador è la destinazione più affascinante della Costa Brava. Vanta lunghe piste ciclabili, perfette per chi vuole andare alla scoperta della natura intatta di questo territorio. Non lontano da qui si trova il Parco Naturale Aiguamolls de l’Empordà, che con le sue fattorie, la sua didattica e la genuinità dei prodotti tipici, offre un’esperienza indelebile al visitatore. Un luogo che rilassa i sensi.

Costa Daurada

La Costa Daurada è un altro gioiello catalano. Salou è una destinazione molto apprezzata, famosa per il lungo sentiero costiero (6,5km) che va dai Piloni al Faro di Cap Salou. Tantissime le attività per tutta la famiglia: festival, treni turistici e soprattutto il meraviglioso spettacolo delle fontane, senza dimenticare il Port Aventura World, il parco divertimenti più grande in Spagna. A pochi chilometri, per chi cerca un’esperienza completa nella natura, le Muntanyes de Prades sono una vera e propria scoperta. Dalle escursioni in natura alle passeggiate a cavallo, dal tiro con l’arco alle avventure con paintball, non mancano le attività per tutta la famiglia.

Terre de L’Ebre

Terre de L’Ebre offre un’esperienza completa tra cibo, mare e natura. Anche qui c’è l’imbarazzo della scelta: Birdwhatching al Parco Naturale del Delta dell’Ebro, navigazione fluviale e straordinarie escursioni costiere rendono questo territorio unico per una vacanza indimenticabile in famiglia.