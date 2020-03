“La lettura è il viaggio di chi non può prendere un treno” scriveva lo scrittore e drammaturgo Francis de Croisset. In attesa di tornare a esplorare il mondo con le nostre gambe, avventuratevi nella letteratura di viaggio per scoprire terre, popoli e culture lontane.

Abbiamo selezionato per voi cinque libri di viaggio che vi aiuteranno a sognare e volare senza muovervi dal divano di casa. Buona lettura, e buon viaggio.

Bruce Chatwin, In Patagonia (1977)

Considerato un grande classico della letteratura di viaggio, In Patagonia è il libro che tutti i viaggiatori innamorati del sud America dovrebbero leggere. Racconta il viaggio di sei mesi intrapreso dall’autore nella Patagonia cilena e argentina, fino a Ushuaia, alla scoperta della “fine del mondo”.

Tiziano Terzani, Un altro giro di giostra (2004)

Tiziano Terzani è uno dei più grandi esploratori e giornalisti di viaggio. Voleva conoscere il mondo nel profondo, avvicinarsi a popoli e culture lontane, sempre con grande profondità e rispetto per il diverso. Un altro giro di giostra racconta le ultime avventure dell’autore in giro per il mondo, da New York all’India, in un viaggio che si tramuta in una toccante ricerca del Sè.

Ryszard Kapuscinski, In viaggio con Erodoto (2004)

In viaggio con Erodoto nasce dal desiderio del viaggiare, di superare i confini e guardare oltre. È il 1956: il giovane reporter polacco Kapuscinski decide di partire come corrispondente per scoprire cosa succede oltre la Cortina di Ferro. Con al fianco lo spirito di Erodoto, considerato dall’autore il primo repoter della storia, visiterà India, Cina, Egitto, Sudan, Congo, Etiopia, Algeria e Senegal, fino a giungere ad Alicarnasso, dove il cerchio si chiude.

Luis Sepúlveda, Ultime notizie dal sud (2011)

Ultime notizie dal sud racconta l’avventura di uno scrittore e un fotografo, ovvero lo stesso Sepúveda e Daniel Mordzinski, che decidono di avventurarsi con una Moleskine e una Leica nella steppa patagonica, “dove si sta tra la terra e il cielo”. Il risultato è un toccante diario a quattro mani che ci fa volare dall’altra parte del mondo.

Igort, I quaderni giapponesi (2015)

Chiudiamo con il capolavoro a fumetti sul Giappone di Igort, fumettista italiano. Nato su Facebook nel 2014, I quaderni giapponesi è un viaggio a 360 gradi nella cultura, filosofia, spiritualità e immaginario del Sole Levante. Una graphic novel che mescola diario di viaggio, reportage, racconti e meditazioni, regalandoci un ritratto autentico del Giappone.