Si è aperto ieri alla Maison de la Grivola di Cogne il “Gran Paradiso Film Festival d’Inverno”. Il pubblico presente in sala ha partecipato con curiosità alla serata di lancio che ha svelato il tema della 23ma edizione: “Uomini e tempo” che costituirà il filo conduttore dei numerosi eventi e conferenze in programma per la prossima estate.

Durante la serata è stato presentata al pubblico in anteprima la postazione immersiva “Gran Paradiso VR – The experience of Nature”, realizzata nell’ambito del progetto Interreg PACTA – Promouvoir l’Action Culturelle en Territoire Alpin, che ha consentito al pubblico in sala di vivere in prima persona, con appositi occhiali 3D, l’ascesa alla cima del Gran Paradiso simulando la salita in vetta e consentendo di guardare attorno a sé a 360°.

Il Direttore di Fondation Grand Paradis, Luisa Vuillermoz ha così commentato: “Questa sera abbiamo voluto affiancare alle immagini di Natura e del Festival, immagini 3D di montagna proponendo un assaggio di quella realtà virtuale che sta incidendo profondamente sulle modalità con cui si propone l’esperienza turistica. Abbiamo realizzato una postazione immersiva sull’esperienza per antonomasia che si può vivere nel nostro territorio: l’ascesa ai 4061 metri della vetta del Gran Paradiso ”.

La serata è proseguita con la proiezione del film vincitore del 22° Trofeo Stambecco d’Oro: “Aigle et gypaète, les maîtres du ciel” alla presenza dei registi francesi Anne ed Erik Lapied, che hanno condiviso con il pubblico il racconto della nascita del film, del paziente percorso di 7 anni che ha portato alla sua realizzazione. Una conversazione ricca di aneddoti come la scelta di Anne Lapied di lanciarsi in caduta da un aereo per poter immedesimarsi e comprendere fino in fondo il volo in picchiata degli uccelli a 200 km/h.

Il “Gran Paradiso Film Festival d’Inverno” proseguirà con gli appuntamenti di Valsavarenche e Rhêmes-Notre-Dame rispettivamente il 3 e 4 gennaio, alle ore 20.30, in cui saranno proiettati altri due film premiati nella 22ma edizione del Festival: sarà il pubblico a sceglierli sulla pagina Facebook del Gran Paradiso Film Festival fino al 30 dicembre. In entrambe le date grandi e piccini potranno sperimentare la postazione “Gran Paradiso VR – The experience of Nature”, aperta dalle ore 20. In tutte e tre le date, con l’acquisto del Fondation Grand Paradis Pass – il biglietto cumulativo della validità di un anno che dà accesso ai 10 siti di interesse naturalistico e culturale gestiti dalla Fondazione – sarà possibile ricevere in omaggio un paio di occhiali VR e partecipare all’estrazione di skypass e di biglietti d’ingresso al fun park di Rhêmes-Notre-Dame.

Tutti i dettagli, gli aggiornamenti e maggiori approfondimenti sono disponibili su www.gpff.it