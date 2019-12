Il fascino delle regge sabaude, il dinamismo dell’arte contemporanea, la curiosità delle tante sfumature del Piemonte che sono esaltate in altrettanti musei unici e affascinanti… Ogni giorno il nostro territorio può essere una scoperta, e quale periodo migliore del Natale per lasciarsi conquistare dalla sua cultura, dalla bellezza e dalla storia?

Regalare Abbonamento Musei significa regalare l’orgoglio e la passione per una regione: una card all you can visit per accedere ai musei, alle mostre e a diversi luoghi di interesse storico e artistico convenzionati gratuitamente o a tariffe ridotte. L’abbonamento (€ 20 junior, € 32 young, € 45 senior e € 52 intero) è valido per 365 giorni e permette l’ingresso gratuito in oltre 200 luoghi, fra musei, residenze reali, castelli, giardini e fortezze diffusi in Piemonte e Valle d’Aosta.

Infatti a partire dallo scorso 28 settembre, la Valle d’Aosta è entrata a far parte del circuito di Abbonamento Musei, arricchendone ulteriormente l’offerta. Mostre e musei, castelli, fortezze, siti archeologici: in totale, sono 16 i nuovi siti culturali valdostani visitabili gratuitamente dai possessori di Abbonamento Musei. Tra questi, il Teatro Romano, che fino al 6 gennaio 2020 ospita il mercatino natalizio Marché Vert Noël trasformando l’area archeologica in un villaggio alpino. In particolare, sabato 14 dicembre è prevista una visita guidata in Valle d’Aosta dedicata agli abbonati, in partenza da Torino. Una gita alla scoperta dell’Arco Onorario di Augusto, della monumentale Porta Praetoria, dei resti del Teatro, del Criptoportico e molto altro ancora. E per quelli che pensano che la cultura non abbia confini, c’è la formula Extra che oltre a Piemonte e Valle d’Aosta comprende anche il territorio lombardo (€ 40 junior, € 62 young, € 80 senior e € 87 intero): 400 luoghi da visitare in un’unica tessera.

Qualche idea su come dare subito valore al proprio abbonamento? Per esempio visitando la mostra dedicata a uno dei maestri del Rinascimento, Andrea Mantegna, che apre i battenti a Palazzo Madama di Torino proprio in occasione delle feste (dal 12 dicembre 2019 al 4 maggio 2020), oppure Monet e gli impressionisti in Normandia a Palazzo Mazzetti ad Asti (fino al 16 febbraio 2020) o ancora scoprire l’Area Megalitica di Aosta, considerata un giacimento archeologico di rilevanza nazionale con un’estensione temporale che va dal Neolitico sino all’epoca romanica, attraversando l’Età del rame, l’epoca gallica e romana. Tra le mostre più attese del 2020 troviamo invece Sfida al Barocco, che aprirà a marzo alla Reggia di Venaria con oltre 200 capolavori provenienti dai più prestigiosi musei e collezioni di tutto il mondo. Tante idee e altrettanti spunti per stimolare la propria curiosità e iniziare un viaggio alla scoperta del territorio.

CHE COS’È ABBONAMENTO MUSEI

Abbonamento Musei è la carta all you can visit che dà libero accesso all’offerta culturale di un’intera regione, ogni volta che lo si desidera, 365 giorni l’anno: un’iniziativa unica in Italia, con oltre 200 realtà, fra musei, residenze reali, castelli, giardini e fortezze diffuse sul territorio a beneficio degli abbonati, veri e propri ambasciatori del cultural lifestyle, che mette al centro la cultura e la socialità che la cultura porta con sé. Nato a Torino e in Piemonte nel 1995 e curato dall’Associazione omonima, in più di vent’anni Abbonamento Musei ha raggiunto un grandissimo successo commerciale e di popolarità, coinvolgendo più di 300mila abbonati: il numero degli ingressi l’anno, che nel 2018 ha superato (complessivamente) quota 1.000.000, racconta più di ogni altro dato l’efficacia e la funzione sociale del progetto. Grazie a oltre due decenni di iniziative, ampliamento dell’offerta e promozioni dedicate, si è riusciti a trasformare il rapporto tra pubblico e musei, con benefici evidenti in termini di risorse economiche rilevanti da reinvestire nella cultura e opportunità di visibilità e coinvolgimento anche dei musei più piccoli o particolari. Un modello di successo da replicare, che dal 2016 è stato riproposto a Milano e in Lombardia, sempre a cura dall’Associazione Abbonamento Musei. La tessera Abbonamento Musei è considerato dagli utenti e dagli addetti ai lavori lo strumento migliore per accedere ai circuiti museali e stimolare l’esplorazione del territorio con gite fuori porta e visite, per vivere a 360° un’intera regione.